DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce jeudi

Le nouveau coronavirus a tué 21.340 personnes en France depuis le 1er mars avec 544 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation continue à diminuer lentement, a indiqué le directeur général de la Santé mercredi soir. En visite en Bretagne ce mercredi, Emmanuel Macron a salué la mobilisation "du monde agricole" et "l'engagement du personnel des magasins".

L'essentiel

Le direct

8h20 : Dans l'Hérault, une entreprise teste actuellement un système innovant de désinfection des surfaces (lits, tables d'auscultation, bureaux, ordinateurs...) par les ultraviolets pour lutter contre le coronavirus. Cet équipement de type "scanner" pourrait être vendu à partir du mois de mai.

8h17 : Les assurances vont-elles indemniser les pertes liées au Covid-19 ? Après la décision du Crédit Mutuel et sa filiale CIC, suivie par celle du Crédit Agricole d'indemniser les pertes liées au coronavirus à hauteur de 200 millions d'euros, les autres assurances n'ont pas (encore ?) emboîté le pas. Notre article à lire ici.

8h15 : Paracétamol contre la fièvre, traitement pour les maladies chroniques... la vente de médicaments a connu un bond de 20 à 40 % au début du confinement indique une étude de l'Assurance-maladie et l'Agence de sécurité des médicaments publiée jeudi.

8h04 : En Ile-de-France, plusieurs restaurants McDonald's sont autorisés à rouvrir depuis quelques jours mais uniquement leur service drive. Dans certaines communes, les files d'attente de voitures s'allongent sur plusieurs centaines de mètres.

8h03 : Les Etats-Unis ont recensé 1.738 décès dus au coronavirus en 24 heures, ce qui porte à 46.583 le nombre total de mots dans le pays depuis de début de la pandémie.

8h01 : La France fabrique-t-elle des respirateurs inutiles ? Air Liquide s’est associé à PSA, Valeo et Schneider Electric pour produire 10.000 respirateurs artificiels pour répondre aux besoins des soignants. Mais l'enquête de la cellule investigation de Radio France montre que ces respirateurs sont inadaptés aux malades du Covid-19.

7h52 : +23% pour le navet, +25% pour la tomate grappe bio : manger des fruits et légumes coûte plus cher depuis le début du confinement, notamment car davantage de produits français sont proposés aux consommateurs selon une étude d'UFC-Que Choisir.

7h49 : Le déconfinement sera progressif à partir du 11 mai et sous conditions. Comment sera-t-il mis en oeuvre concrètement ? Résumé en une infographie de ce que l'on sait alors que de nombreux points restent à préciser.

Déconfinement à partir du 11 mai, ce que l'on sait © Visactu

7h34 : Emmanuel Macron a livré mercredi quelques indices sur le futur plan de déconfinement en évoquant des mesures plus ou moins rapides "selon les secteurs et selon les régions" lors de sa visite d'un supermarché en Bretagne. "Il y aura peut-être sur certains sujets des étapes qui pourront se passer plus vite dans les endroits où le virus ne s'est pas répandu", a-t-il indiqué.

7h22 : Jérôme Salomon est également revenu sur l'étude qui estime que la nicotine protègerait du virus. "Il faut être très prudent dans ces études observationnelles, le taux de tabagisme varie beaucoup en fonction du sexe, des pays et de l'âge. (...) Tout ceci mérite une confirmation totale." " Il ne faut absolument pas oublier les effets néfastes de la nicotine, il ne s'agit que d'une hypothèse scientifique, pas d'une donnée avérée."

7h05 : Voici le bilan officiel communiqué mercredi soir :

21.340 décès (+544 en 24 heures) ; 13.236 décès ont été recensés à l'hôpital et 8.104 dans les Ehpad

(+544 en 24 heures) ; 13.236 décès ont été recensés à l'hôpital et 8.104 dans les Ehpad 29.741 personnes hospitalisées (+1.619 en 24 heures)

(+1.619 en 24 heures) 5.218 patients en réanimation (+183 en 24 heures)

(+183 en 24 heures) 119.151 cas confirmés en France

Près de 85.000 personnes en tout ont été hospitalisées depuis le début de l'épidémie, a insisté Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, rappelant la nécessité des gestes barrières.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité autour du coronavirus ce mardi.