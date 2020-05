DIRECT - Coronavirus : Edouard Philippe présente les détails du processus du déconfinement cet après-midi

L'épidémie de coronavirus a causé 25.809 décès en France depuis le 1er mars, soit 278 décès supplémentaires en 24 heures, a annoncé la Direction générale de la Santé mercredi soir. La DGS a également présenté la nouvelle carte du déconfinement : le département de la Sarthe passe en vert. la carte définitive sera connue ce jeudi soir. A 16h, le Premier ministre Edouard Philippe présentera les détails du processus de déconfinement.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

7h31 : Des députés de la majorité demandent à ce que les naissances fassent partie des "motifs familiaux impérieux", qui permettent aux proches de la famille d'aller au-delà du périmètre de 100 kilomètres.

7h23 : Les enfants peuvent être effrayés par les masques sur eux ou sur leurs proches. Médecins et associations livrent leurs astuces aux parents pour habituer les plus jeunes à lire dans notre article.

7h11 : A l’occasion de son discours sur le déconfinement cet après-midi, le Premier ministre Edouard Philippe confirmera le versement d’une prime pour les personnels d’Ehpad, a appris franceinfo. Elle avait été promise par le gouvernement il y a trois semaines, quand avait été annoncée la prime pour les hospitaliers.

7h03 : Pôle emploi rouvrira ses agences à partir du 18 mai, après une semaine de préparation des locaux, mais en limitant l'accueil du public à un certain nombre d'activités indispensables.

7h01 : La SNCF a présenté ce mercredi son plan de redémarrage des activités voyageurs. La reprise sera progressive et débutera dès vendredi pour les trains grandes lignes, avec en parallèle des mesures pour le respect des règles sanitaires nécessaires.

6h53 : Les personnes interrogées pensent aussi que le niveau de sécurité ne sera pas satisfaisant dans les écoles (69%) et dans les transports (74%). En revanche, ils font confiance aux entreprises (65%) pour assurer la sécurité des salariés face au risque lié à la transmission du coronavirus.

6h47 : Selon ce sondage, six Français sur dix "ne font pas confiance au gouvernement pour réussir ce déconfinement". A noter que plus les sondés sont défavorisés, moins ils font confiance au gouvernement : 38% chez les plus modestes contre 51% auprès des plus aisés.

6h42 : Les deux tiers des Français (68%) pensent que le déconfinement "aura bien lieu à partir" de lundi, mais ils sont une majorité à ne pas faire confiance au gouvernement pour le réussir, selon un sondage Odoxa publié mercredi. Ils sont 65% à souhaiter un déconfinement, contre 35% qui préfèreraient le contraire, détaille cette étude pour Le Figaro et Franceinfo.

6h35 : En ce qui concerne la répartition géographique, les régions Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France regroupent 72% des cas hospitalisés.

6h27 : Le bilan quotidien, qui s'élève donc à 278 morts, est en baisse, puisqu'il était de 330 décès mardi. Le nombre total de cas graves en réanimation atteint 3.147. 69 nouveaux cas graves ont été admis, mais le solde reste négatif en réanimation, avec 283 malades de moins, a précisé Jérôme Salomon.

6h19 : Sur la carte du déconfinement, 27 départements sont toujours en rouge. Seul changement, la Sarthe passe en vert.

La carte du déconfinement ce mercredi soir. © Visactu - Visactu

6h10 : Le coronavirus a causé 25.809 décès en France depuis le 1er mars, soit 278 décès supplémentaires en 24 heures.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct, nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus ce jeudi.