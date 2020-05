Coronavirus : le gouvernement dévoile la deuxième étape du déconfinement ce jeudi, l'appli StopCovid votée

Le nombre de malades hospitalisés en réanimation continue à diminuer avec 1.501 patients recensés ce mercredi, soit 54 de moins en 24 heures. 28.596 personnes sont mortes en France depuis le 1er mars. Le Premier ministre Edouard Philippe présente ce jeudi à 17h la deuxième étape du déconfinement, qui pourrait donner lieu à quelques assouplissements à partir du 2 juin. Mercredi, les députés puis les sénateurs ont donné leur feu vert au déploiement de l'application StopCovid lors d'un vote consultatif. Elle sera disponible ce week-end.

8h13 : la compagnie EasyJet annonce une réduction de ses effectifs, jusqu'à 30%.

8h09 : à Rennes, la rue de la Soif, où se croisent d'habitude de nombreux fêtards, est métamorphosée depuis le confinement. Les nombreux bars de la rue, tous fermés, la rendent totalement silencieuse.les locataires peuvent désormais dormir avant une heure du matin, une petite révolution.

8h06 : une start-up de Montpellier détecte la présence du coronavirus dans les eaux usées, pour suivre et anticiper l'évolution de l'épidémie."Une fois infectée, une personne accumule du virus qu'elle élimine en allant aux toilettes", explique le patron de la société. En analysant ces eaux, la start-up retrouve la trace de fragments de virus, quatre jours en moyenne avant l'apparition des premiers symptômes.

8h03 : à Amiens, une crèche municipale a été fermée hier soir par le maire. Un agent de la crèche a été testé positif au Covid-19. Les locaux vont être désinfectés ce jeudi, et les autres membres du personnel testés.

7h58 : ce baromètre indique que 64% des Français disent porter un masque de protection en permanence à l'extérieur de leur domicile. Une progression de 17 points en une semaine, due à l'arrivée des stocks de masques.

7h56 : d'après un nouveau sondage Ipsos, réalisé pour le baromètre Datacovid, les Français sont de plus en plus respectueux des gestes barrières, mais aussi très critiques envers la gestion de crise du gouvernement comparativement aux autres pays.

7h50 : alors que les masques sont obligatoires dans les transports en commun, certains rivalisent d'idées pour les porter. Masque Johnny Hallyday, Gilet Jaune, breton ou assorti à sa tenue... Petit tour d'horizon des masques insolites ou dignes d'un accessoire de mode.

7h42 : Les professionnels du spectacle ne veulent pas non plus de la distanciation sociale dans leurs salles. "Si on nous impose des distanciations sociales cela ne fonctionnera pas", a expliqué sur franceinfo Olivier Darbois, président du Prodiss, la première organisation patronale du spectacle musical privé. "On attend du Premier ministre une annonce qui nous laisserait entendre qu'à partir de septembre on pourrait rouvrir des salles de différentes capacités", a-t-il précisé.

7h40 : les professionnels du spectacle attendent aussi beaucoup des annonces d'Edouard Philippe cet après-midi. Mais ils ne veulent pas d'une réouverture improvisée, impossible pour les salles de spectacle qui prévoient leurs évènements plusieurs mois à l'avance.

7h35 : cette décision répond à une demande de l'Etat qui, après avoir accordé à Air France un soutien financier de 7 milliards d'euros, dont 4 milliards de prêts bancaires garantis par l'Etat et 3 milliards de prêt direct, lui avait demandé d'améliorer sa rentabilité et son impact environnemental.

7h33 : Air France-KLM va réduire de 40% son offre sur les vols nationaux français d'ici à 2021, avec la fermeture de plusieurs destinations situées à moins de 2h30 de train. Les lignes qui relient Orly à Bordeaux, Nantes et Lyon pourraient être les premières concernées.

7h31 : après l'Assemblée nationale, le Sénat a voté l'application StopCovid tard hier soir. Les députés ont approuvé ce projet controversé à une confortable majorité, par 338 voix contre 215, et 21 abstentions. Au Sénat, 186 sénateurs ont voté pour, dont une majorité du groupe LR, 127 ont voté contre et 29 se sont abstenus.

7h25 : le gouvernement va-t-il annoncer la réouverture progressive des piscines cet après-midi ? En tout cas, une vingtaine de piscines du pays vont être sélectionnées par le ministère des Sports pour une réouverture anticipée. Réservations de créneaux, désinfection, lavage des mains. Un protocole sanitaire bien précis sera testé.

7h10 : l'épidémie s'accélère également au Brésil :le pays a dépassé mercredi pour la cinquième fois 1.000 morts en une journée ,avec 1.086 décès. Le total a plus que doublé en moins de deux semaines.

7h : Aux Etats-Unis, la barre symbolique des 100.000 morts du virus a été franchie mardi. Près de 1,7 million de cas de la maladie sont recensés dans le pays. La mortalité a surtout frappé l'Etat de New York, le deuxième le plus peuplé du pays, avec un tiers des décès du pays.

6h50 : A Strasbourg, 500 étudiants se rendent au Crous chaque semaine pour bénéficier d'une aide alimentaire depuis le début de la crise sanitaire, un chiffre en progression.

6h46 : Dans le Doubs, la Croix Rouge a décidé de lancer un programme de lutte contre le décrochage scolaire après le confinement.

6h25 : après l'Assemblée nationale, le Sénat a voté pour le déploiement de l'application StopCovid et le traçage numérique. L'appli sera disponible ce week-end.

6h20 : Restauration, déplacements, spectacles... résumé des points-clés de la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin, présentée par Edouard Philippe ce jeudi.

6h10 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, mercredi 27 mai 2020.

6h05 : Voici le bilan quotidien communiqué par la direction générale de la Santé mercredi soir.

28.596 décès enregistrés depuis le 1er mars (+ 66 en 24 heures).

1.501 cas graves en réanimation (- 54 en 24 heures).

15.680 personnes hospitalisées (- 584 en 24 heures).

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce jeudi matin.