DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce jeudi

Alors que les Français sont confinés chez eux depuis mardi midi, le bilan des victimes du coronavirus ne cesse de s'alourdir. Selon le gouvernement, la situation "s'aggrave rapidement" et le risque de saturation des services d'urgence s'accroit. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Des patients ont été évacués de Mulhouse vers Marseille et Toulon le 18 mars 2020

Selon le dernier bilan officiel mercredi, l'épidémie de Coronavirus a fait 264 morts en France. 3.626 personnes sont hospitalisées dont 931 en réanimation. Parmi ces cas les plus graves, la moitié sont âgés de "moins de 60 ans", a insisté le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. "L'épidémie s'étend sur le territoire national et la situation s'aggrave rapidement", a-t-il prévenu en pressant les Français de respecter "impérativement" le confinement mis en place depuis mardi midi et les mesures barrière.

L'essentiel

Le direct

6h45 : Alors que des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux annonçant la fermeture du 3919, le numéro d’écoute pour les femmes victimes de violences conjugales la secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a assuré sur franceinfo que le numéro "fonctionne toujours" et qu’un "plan de continuité " sera mis en place.

6h32 : "4.095 procès verbaux ont été dressés" en France pour non-respect des règles de confinement en 24 heures a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner mercredi soir.

6h19 : Le gouvernement "va demander au Parlement de l'habiliter à prendre des mesures par ordonnances dans de nombreux domaines", a indiqué ce mercredi Édouard Philippe à l'issue du Conseils des ministres évoquant un dispositif "d'état d'urgence sanitaire". Voici ce qui est prévu concrètement.

6h04 : Selon le dernier bilan officiel, la France compte 9.134 cas confirmés. 264 malades sont morts, 89 nouveaux décès ont été recensés en 24 heures. 3.626 personnes sont hospitalisées. 921 en réanimation et la moitié a "moins de 60 ans", a indiqué Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé avant de lancer un appel : "Chacun d'entre vous qui bénéficiez de masques dont vous ne vous servez pas, n'hésitez pas à les donner aux hôpitaux, aux centres de santé, ou aux pharmacies. Ils pourront bénéficier aux soignants." "L’épidémie est rapide, avec un doublement du nombre de cas tous les jours", a-t-il ajouté.

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.