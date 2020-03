DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce jeudi

Emmanuel Macron a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle opération militaire et promis la multiplication des tests de dépistage, notamment pour les soignants et dans les Ehpad, pour lutter contre le coronavirus, qui a tué au moins 1.331 personnes en France. Suivez la situation en direct.

En déplacement à Mulhouse (Haut-Rhin) mercredi, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une opération militaire baptisée "Résilience", qui mobilisera les forces armées pour aider la population contre l'épidémie de coronavirus, à l'approche du "pic" qui se profile. Le chef de l'Etat a également promis une prime exceptionnelle aux soignants et fonctionnaires mobilisés, ainsi qu'un "plan massif d'investissement et de revalorisation des carrières pour l'hôpital. L'épidémie a déjà tué 1.331 patients hospitalisés. 2.827 personnes étaient en réanimation mercredi soir.

L'essentiel

Le direct

7h02 : La France va retirer ses troupes d'Irak, où elles participaient à des missions de formation, a annoncé mercredi l'état-major français, en raison "notamment" de la pandémie de coronavirus qui vient ainsi entraver une de ses opérations extérieures.

6h57 : Le TGV médicalisé qui doit évacuer vingt patients infectés par le coronavirus et soulager les hôpitaux alsaciens totalement saturés doit quitter Strasbourg pour la région Pays de la Loire ce jeudi matin.

6h44 : Les tests de dépistage vont être multipliés pour être portés à 29.000 par jour, notamment pour les soignants et dans les Ehpad. Actuellement 5.000 tests sont effectués chaque jour en France selon les autorités.

6h36 : Une nouvelle opération militaire, baptisée "Résilience", va être lancée pour soutenir la population. On vous explique en quoi ça consiste.

6h22 : A l'issue de cette crise "un plan massif d'investissement et de revalorisation des carrières" sera lancé pour l'Hôpital a annoncé Emmanuel Macron mercredi depuis Mulhouse (Haut-Rhin). Le président de la République a promis une prime exceptionnelle et des heures supplémentaires majorées pour "l'ensemble des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés".

6h03 : 1.331 personnes sont mortes en milieu hospitalier après avoir contracté Covid-19 selon le dernier bilan des autorités sanitaires mercredi soir. 2.827 patients sont en réanimation dans le pays. "La crise va être longue, les prochains jours vont être particulièrement difficiles. Les soignants se battent sans répit, ils méritent toute notre admiration et nos hommages. Nous aurons des drames individuels, nous aurons des drames collectifs, des familles endeuillées en nombre. Nous devrons faire face en bloc à une situation inédite et très critique" a déclaré Jérôme Salomon, numéro deux du ministère de la Santé exhortant les Français à rester chez eux.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.