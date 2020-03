DIRECT - Coronavirus : les rassemblements de plus de 1.000 personnes interdits, 300.000 élèves privés d'école

Les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France à partir de ce lundi. Les mesures sont renforcées notamment dans l'Oise, le Haut-Rhin et à Ajaccio où tous les établissements scolaires sont fermés. Dans l'Hexagone, le bilan est de 19 morts et 1.126 cas de coronavirus.

1.126 cas de coronavirus ont été confirmés en France depuis le début de l'épidémie, et 19 personnes sont décédées selon le dernier bilan communiqué dimanche par les autorités. Le pays est maintenu en "stade 2" mais les mesures sont renforcées dans l'Oise, le Haut-Rhin et à Ajaccio, en Corse, où un nouveau foyer épidémique est déclaré. À compter de ce lundi matin, et pour 15 jours, les établissements scolaires seront fermés dans ces zones. Les 13 régions de la métropole ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont touchées. Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France. L'Italie a pris des mesures exceptionnelles et placé 15 millions d'habitants en quarantaine.

8h55 : "L'impact sera sévère sur la croissance française en 2020", a indiqué Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, lundi sur France Inter alors que ce tient ce lundi matin une réunion à Bercy avec les acteurs économiques pour faire le point sur les conséquences du coronavirus. L'impact sera "de plusieurs dixièmes de point de PIB sur 2020". Le ministre donnera "un chiffre précis le 15 avril". Bruno Le Maire a également appelé à "un plan de relance européen".

8h48 : La Banque de France a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie française au premier trimestre à 0,1%, contre 0,3% précédemment, à cause de l'expansion du coronavirus dans le pays, selon une deuxième estimation publiée lundi.

8h32 : Deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en Dordogne. Il s'agit d'un couple de retour de Bretagne.

8h30 : Depuis une semaine des supermarchés constatent une forte augmentation des ventes sur les pâtes, le riz et les conserves dans les magasins comme par exemple dans la Creuse.

8h28 : Mégacité Amiens annonce le report du salon chocolat et gourmandise, prévu du 13 au 15 mars.

8h25 : Après la décision du gouvernement de fermer les écoles pour deux semaines pour prévenir la diffusion du coronavirus. Les parents doivent s'organiser. Exemple dans l'Oise.

8h23 : "J'ai 91 ans et avec le virus, je n'irai pas voter". A quelques jours du premier tour des élections municipales, cette habitante de Marseille rencontrée par France Bleu Provence s'abstiendra du déplacement vers le bureau de vote à cause du coronavirus qui inquiète certaines personnes âgées.

8h12 : La vie continue malgré tout en Mayenne où des seniors ont dansé au bal de Châtillon-sur-Colmont ce dimanche malgré le coronavirus qui a fait renoncer une cinquantaine de personnes selon les organisateurs.

8h10 : A Paris, pour lutter contre la psychose et éviter le repli sur soi, l'association "Voisins solidaires" lance une campagne. Objectif : développer la solidarité entre voisins et faire face ensemble à l'épidémie.

8h08 : A Lille, depuis une dizaine de jours, les restaurateurs constatent une baisse du nombre de clients dans leurs établissements.

8h06 : Plusieurs personnes ont été contaminées lors d'une semaine de prières dans une église évangélique de Mulhouse, qui a rassemblé plusieurs milliers de fidèles fin février. Véronique, 48 ans et auxiliaire de vie y a assisté en compagnie de sa fille. Elle témoigne sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Autre témoignage : celui d'un couple de Charmes-sur-Rhône qui a également participé à ce rassemblement religieux.

8h04 : L'Agence régionale de santé annonce que cinq nouveaux cas ont été confirmés dans le Lot-et-Garonne. Deux premiers cas avaient déjà été identifiés la semaine dernière.

8h01 : Le cours du pétrole s'effondre face à l'épidémie. Les principales Bourses d'Asie essuyaient de lourdes pertes lundi, victimes de la propagation incessante de l'épidémie mondiale de coronavirus et de l'effondrement du marché du pétrole, qui faisaient flamber le yen face au dollar.

7h55 : Les grands événements sportifs en France sont-ils désormais menacés comme le match de Ligue des Champions PSG-Dortmund mercredi et de celui du Tournoi des Six nations, opposant la France à l'Irlande, samedi ? Le premier pourrait être joué à huis-clos et le second pourrait être reporté. Réponse sans doute dans les prochaines heures après une réunion au ministère des Sports prévue ce lundi matin.

7h53 : Le tournoi de tennis d'Indian Wells, un des plus importants des circuits ATP et WTA devant débuter en Californie ce lundi, a été annulé en raison de l'épidémie.

7h49 : Deux nouveaux cas de coronavirus ont été recensés parmi les députés de l'Assemblée nationale, a indiqué dimanche l'ARS Ile-de-France dans son bilan quotidien. Cela porte à quatre le nombre de parlementaires contaminés.

7h45 : La France est le deuxième pays le plus affecté par le coronavirus en Europe, après l'Italie.

7h42 : Les pharmaciens sont désormais autorisés à produire et à vendre leur propre gel hydroalcoolique mais cette mesure n'est pas si simple à mettre en place, comme l'explique France Bleu Azur.

7h41 : Dans le Var, le collège de Font-de-Fillol est fermé à Six-Fours-les-Plages après qu'une adolescente a été contaminée.

7h40 : Dans les Yvelines, une école élémentaire de Poissy est fermée car une enseignante est touchée par le coronavirus.

7h39 : Dans le Haut-Rhin, les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés à compter de lundi matin, et pour 15 jours. Même chose dans l'Oise.

7h31 : Ajaccio est désormais identifiée comme foyer épidémique. Les crèches, écoles, collèges et lycées y seront fermés à compter de lundi matin pour 14 jours.

7h20 : Le gouvernement a annoncé dimanche un assouplissement des conditions pour l'exercice de la télémédecine. "J'ai décidé de lever l'obligation de passer (en amont) par son médecin traitant (...) avant la réalisation d'une consultation à distance", a indiqué le ministre de la Santé qui doit signer ce lundi un décret en ce sens.

7h10 : A compter de ce lundi matin, et pour 15 jours, les établissements scolaires sont fermés dans l'Oise, le Haut-Rhin et à Ajaccio en Corse. Cela concerne plus de 300.000 élèves. Comment être indemnisé si vous gardez votre enfant ? On vous explique.

6h55 : Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France. "Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérées comme utiles à la vie de la nation : les manifestations en feront partie, comme les concours ou encore le recours aux transports en commun" a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran. Jusqu'ici, le gouvernement avait interdit les rassemblements en milieu clos de plus de 5.000 personnes.

6h50 : La France reste au "stade 2" de la gestion de l'infection, mais le "stade 3" est inéluctable, a indiqué le directeur général de la Santé.

6h40 : Le bilan communiqué par les autorités de Santé dimanche fait état de 1.126 cas confirmés en France depuis le début de l'épidémie. 19 personnes sont décédées.

6h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.