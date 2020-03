DIRECT - Coronavirus : 127 morts, confinement obligatoire envisagé en France

La pandémie de coronavirus continue de progresser en France. Le dernier bilan officiel fait état de 127 décès et 5.423 cas de coronavirus confirmés. D'éventuelles mesures encore plus radicales, comme le confinement généralisé, pourraient être prises pour tenter d'enrayer l'épidémie.

Le dernier bilan officiel, communiqué dimanche soir, fait état de 127 décès et 5.423 cas de coronavirus confirmés dans le pays depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Face aux prévisions alarmistes, de nombreux responsables politiques appellent au report du second tour des élections municipales prévu le 22 mars prochain.

6h57 : Le groupe allemand TUI, numéro un mondial du tourisme, a annoncé lundi la suspension de "la plus grande partie" de ses activités de voyagiste face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, et demandé des aides de l'Etat.

6h45 : Aux Etats-Unis, la ville de Los Angeles a ordonné à tous les bars, restaurants et boîtes de nuit de fermer à partir de dimanche minuit, sauf pour la vente à emporter. Une mesure similaire a été adoptée également dimanche à New York.

6h39 : Face à ses concitoyens jugés "indisciplinés" quant aux mesures de "distanciation sociale", le président Emmanuel Macron doit trancher la lourde question d'un éventuel confinement obligatoire de toute la population. Et cela pour une longue durée, comme l'ont déjà décidé l'Italie ou l'Espagne.

6h38 : Alors que le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce week-end la fermeture de tous "les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation", des fermetures qui s'ajoutent à l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, de nombreux Français ne respectent pas ces consignes pour freiner la propagation du coronavirus.

6h36 : Les commerces "présentant un caractère indispensable" comme les magasins d'alimentation, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse et de tabac sont ouverts, tout comme les services publics. Retrouvez la liste ici.

6h35 : Le gouvernement a également décidé de réduire drastiquement les transports longue distance, avec un trafic ferroviaire bientôt divisé par deux et seulement "quelques vols" internationaux. Les transports locaux seront toutefois épargnés.

6h30 : Conséquence de la fermeture des écoles, les parents peuvent se faire arrêter s'ils ne peuvent pas télétravailler.

6h27 : 12 millions d'élèves privés d'établissement scolaire à partir de ce lundi. Toutes les écoles et universités du pays seront fermées, de la maternelle au lycée, et 2,6 millions d'étudiants dans le supérieur. Aucune date de réouverture n'a été annoncée. Trois à quatre heures d'enseignement par jour - exercices en ligne, "classe virtuelle" en visioconférence- doivent être proposées.

6h26 : Un premier décès lié au coronavirus a été enregistré en Outre-mer. Il s'agit d'une femme de 86 ans, décédée en Martinique.

6h25 : Christian Jacob, président du parti Les Républicains, a été testé positif a-t-on appris dimanche soir.

6h20 : Un report du second tour des élections municipales est désormais envisagé, une réunion est prévue "en début de semaine".

6h09 : L'Allemagne et la France vont partiellement fermer à partir de ce lundi matin leur frontière commune. L'Allemagne va mettre en place des contrôles très renforcés et seuls les travailleurs transfrontaliers et les transports de marchandises seront autorisés à passer.

6h08 : La France est officiellement entrée samedi dans le stade 3 de l'épidémie.

6h07 : C'est la plus forte augmentation quotidienne des cas et décès depuis l'apparition du virus en France.

6h05 : selon le point effectué ce dimanche soir par le ministre de la Santé Olivier Véran, le bilan officiel s'élève à 120 morts et 5.400 cas en France. Selon un décompte publié dimanche soir par l'agence nationale de santé publique, Santé Publique France, le bilan de l'épidémie a grimpé dimanche à 127 morts et 5.423 cas confirmés, soit 36 morts et plus de 900 cas

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.