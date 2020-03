DIRECT - Coronavirus : un troisième mort en France, 61 nouveaux cas en 24 heures

Depuis le début de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en France, 191 cas ont été confirmés. C'est 61 de plus que dimanche soir. On dénombre désormais trois décès liés au Covid-19 en France. Une femme de 89 ans a été "diagnostiquée post-mortem" à l'hôpital de Compiègne (Picardie) ce lundi. Dans l’Oise, la Haute-Savoie, et le Morbihan les rassemblements sont annulés et certaines écoles seront fermées ce lundi.

L'essentiel

Au 2 mars, au moins 191 personnes ont été contaminées en France , 61 de plus en 24 heures.

, 61 de plus en 24 heures. Dans le monde, l'épidémie a fait 3.000 morts pour plus de 90.000 cas dans une soixantaine de pays. Le virus a fait trois décès dans l'hexagone .

. La France est placée en stade 2 de l'épidémie, sur une échelle de 3.

Des établissements scolaires et des événements sont annulés dans l'Oise, en Haute-Savoie et dans le Morbihan, où tout rassemblement collectif est interdit.

Pour assurer la "continuité pédagogique" des élèves privés d'école, le gouvernement a présenté ce lundi un dispositif qui passe par des "classes virtuelles".

France Bleu vous donne les gestes simples à adopter pour se protéger et limiter les risques de contamination

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

La situation en direct

8h09 : ne pas se serrer la main entre collègues, éviter les grandes salles de réunions... comment les entreprises s'organisent-elles face aux consignes des autorités ? France Bleu Paris est allé voir à La Défense, ou les salariés reçoivent des consignes plutôt claires.

7h58 : que faire si vous vous sentez malade ? La réponse d'Yves Hansmann, professeur du service des maladies infectieuses et tropicales des Hôpitaux de Strasbourg.

7h56 : dans la région Grand Est, onze cas sont confirmés, et leur nombre est en augmentation. Cet article fait le point sur la situation dans la région.

7h46 : : le vice-président américain Mike Pence a annoncé qu'un traitement pourrait être disponible "d'ici l'été ou le début de l'automne". Les premiers essais cliniques pour un vaccin pourraient avoir lieu "dans les six prochaines semaines", a-t-il dit, mais aucun vaccin ne sera disponible avant la fin de l'année au plus tôt.

7h44 : aux États-Unis, plutôt épargnés jusqu'ici, quatre nouveaux décès ont été enregistrés lundi, portant à six le nombre de morts sur le territoire américain. Plus de 90 malades ont été recensés.

7h40 : les effets du coronavirus commencent à se faire sentir sur l'économie des pays touchés. Les ministres des finances du G7 et les responsables des banques centrales doivent s'entretenir ce mardi par téléphone, pour coordonner leur action face à l'impact du virus sur la croissance mondiale.

7h32 : L'Italie a passé la barre des 50 morts, rapportent les autorités. Il y a aussi une forte hausse des cas de contamination : 2.036 lundi soir (contre 1.694 dimanche soir).

7h30 : pour assurer la "continuité pédagogique" dans les écoles et établissements scolaires fermés à cause du coronavirus, le ministère a prévu un dispositif de "classes virtuelles" : un professeur qui dialogue de chez lui avec ses élèves, connectés depuis leur domicile sur une même plateforme via un téléphone ou un ordinateur.

7h27 : se laver très régulièrement les mains, tousser dans son coude , utiliser un mouchoir à usage unique, ne plus se faire la bise ou se serrer la main... Cet article récapitule les gestes simples à adopter pour se protéger et protéger les autres du virus.

7h25 : Les salariés du musée du Louvre ont à nouveau fait valoir leur droit de retrait hier, après une réunion du CHSCT. Le musée est resté fermé ce lundi.

7h23 : De très nombreux produits que nous utilisons sont fabriqués en Chine, où l'économie est paralysée et de nombreuses usines fermées. C'est le cas pour les médicaments. Y a-t-il un risque de pénurie ? On vous explique dans cet article.

7h20 : Emmanuel Macron a annoncé hier lundi l'annulation tous ses déplacements extérieurs qui n'ont pas de lien avec le coronavirus.

7h16 : De nombreux événements sont annulés ou reportés. Le salon du livre de Paris, qui devait accueillir 160.000 visiteurs du 20 au 23 mars est annulé. Idem en Bretagne en : cet article recense les manifestations qui n'auront pas lieu. Le Salon mondial du Tourisme de Paris a été annulé ce lundi suite aux recommandations du gouvernement. Il devait se tenir du 12 au 15 mars prochain, porte de Versailles à Paris et devait rassembler plus de 100.000 visiteurs.

7h13 : Les autorités de Santé maintiennent la France en "'stade 2", avec pour objectif de ralentir la propagation du virus et de protéger le zones non ou peu touchées. Qu'est-ce que cela signifie ? On vous explique dans cet article.

7h10 : Le cluster le plus important reste l'Oise, avec 64 cas confirmés en total. Les deux autres sont le Morbihan, qui s'est déclaré ce lundi, et la Haute-Savoie. "Pour 75% des cas nous avons une explication et une chaîne de transmission", précise Jérôme Salomon.

7h05 : lundi soir, les autorités ont enregistrés 191 cas confirmés de Coronavirus Covid-19, soit 61 cas de plus que ce dimanche, et un nouveau décès. Le bilan en France est donc de trois morts : le touriste chinois décédé à paris, l'enseignant de l'Oise, et maintenant une femme de 89 "diagnostiquée post-mortem" à l’hôpital de Compiègne. Elle présentait d'autres pathologies.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.