DIRECT - Coronavirus : le bilan s'alourdit en France, le ministre de la Culture contaminé

On dénombrait ce lundi soir en France 1.412 cas de contamination au Coronavirus Covid-19 et 25 morts au total, annonce le directeur général de la santé Jérôme Salomon. C'est quatre décès et 286 cas de plus en 24 heures. Les zones les plus touchées restent la Haute-Savoie, l'Oise, le Haut-Rhin, et le Morbihan. Le directeur général de la santé note également un nouveau regroupement en Corse à Ajaccio avec 38 cas et un premier décès. Toutes les régions métropolitaines sont touchées, ainsi que trois départements d'outre-mer. Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France. Le ministre de la Culture Franck Riester est contaminé, a-t-on appris ce lundi soir.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

7h50 : Dans les Yvelines, l'épidémie de coronavirus se répand dans le milieu scolaire où huit classes à Versailles ont été fermées lundi soir.

7h49 : En Bretagne, huit personnes de plus ont été infectées dans le Morbihan. La préfecture étend ses zones de "clusters" et de cordons sanitaires.

7h47 : Alors que cinq députés sont contaminés, l'Assemblée nationale tourne au ralenti. Jacqueline Dubois, la député LREM de la Dordogne s'est mise en retrait de la vie politique quelques jours car elle était présente au Palais Bourbon au début du mois.

7h43 : Avec le site Wash Your Lyrics, les internautes partagent leurs plus belles affiches pour se laver les mains conjuguées aux paroles de leur chanson préférée. Une manière de rendre la chose plus ludique et surtout d'avoir le bon timing pour chaque geste. Pratique et à tester ici pour les bons gestes à adopter pour limiter la contamination.

7h31 : Les conséquences sont colossales sur le système financier, les grandes places européennes et celle de New York ayant plongé d'environ 20% depuis le début de l'année, sous l'effet conjugué de l'épidémie et de la chute des prix du pétrole qui y est liée. On vous explique tout dans cet article.

7h25 : En Italie, tout le pays est placé en zone rouge désormais. Quelque 60 millions de personnes sont priées de rester chez elles à compter de mardi, conformément à un décret pris par le gouvernement de Rome, sans précédent dans le monde, afin de lutter contre le coronavirus dont la progression, proche de la pandémie selon l'OMS, a déjà tué plus de 4.000 personnes.

7h12 : Les directeurs de maisons de retraite autorisés à récolter des procurations pour les municipales. France Bleu vous explique.

7h08 : Le ministre de la Culture Franck Riester a été contaminé par le nouveau coronavirus, a indiqué également ce lundi soir son cabinet, soulignant qu'il était "en forme" et à son domicile parisien. "Le ministre a été testé positivement aujourd'hui" après avoir manifesté des "symptômes", a précisé le cabinet, notant que Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés.

7h02 : L'Europe a passé ce lundi soir le cap des 500 décès liés au coronavirus, avec 97 nouveaux morts en Italie, selon un décompte de l'AFP. C'est le pays d'Europe le plus touché par le nouveau coronavirus, avec 463 morts, selon un bilan officiel des autorités italiennes.

6h50 : La France reste au "stade 2" de la gestion de l'infection.

6h40 : Le bilan communiqué par les autorités de Santé dimanche fait état de 1.412 cas confirmés en France depuis le début de l'épidémie. 25 personnes sont décédées. Cependant, le site officiel Santé publique France annonçait simultanément hier soir un bilan de "30 morts". Interrogé sur ce point pendant son point de presse, Jérôme Salomon a fait valoir qu'il ne rapportait que "les données consolidées".

6h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.