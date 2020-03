Une attestation pour chaque déplacement, une amende en cas d'infraction et 100.000 policiers et gendarmes mobilisés pour contrôler : un confinement inédit entre en vigueur en France mardi à midi pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus qui a fait 148 morts et contaminé 6.633 personnes.

DIRECT - Coronavirus : la France "en guerre" et confinée à partir de ce midi, 148 morts et 6.633 cas confirmés

Le Président Emmanuel Macron durcit les mesures de restriction, face à l'expansion de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en France. Il a annoncé des déplacements très fortement réduits à partir de ce mardi à midi, alors que les médecins sonnent l'alarme. Le second tour des élections municipales est aussi reporté à une date pour l'instant inconnue. Le dernier bilan officiel, communiqué lundi soir, fait état de 148 décès et 6.633 cas de coronavirus confirmés dans le pays depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

L'essentiel

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Les crèches et les établissements scolaires sont tous fermés depuis ce lundi jusqu'à nouvel ordre.

Le fil de la journée

7h06 : La RATP réduit son offre ce mardi après une chute de la fréquentation dans les transports parisiens. Deux métros sur trois seront en circulation mardi, 70% des bus et tramways, 60% des RER B et la moitié des RER A, a annoncé le groupe à l'AFP, précisant que ces prévisions étaient "évolutives" avant d'éventuelles annonces du gouvernement.

7h01 : A Paris, la plateforme pédagogique mise en place pour assurer la continuité des enseignements ne fonctionnait pas correctement ce lundi matin à cause d'une affluence trop importante. Idem dans la Somme où le retour à la normale n'est pas attendu avant mercredi matin.

6h55 : Sur les réseaux sociaux, de nombreux parents partagent leurs astuces pour réorganiser la vie de famille en cette période de confinement.

6h26 : Le président a promis qu'"aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite", face à l'épidémie qui bouleverse le pays. "Celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni les impôts, ni les cotisations sociales", a-t-il souligné en évoquant aussi la "suspension des factures d'eau, de gaz ou d'électricité ainsi que les loyers".

6h25 : Emmanuel Macron a aussi annoncé que les "frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées" dès mardi midi pour 30 jours, exception faite pour "les Français actuellement à l'étranger" qui pourront rentrer en France.

6h20 : Un hôpital de campagne du service de santé des armées "va être déployé dans les jours à venir en Alsace." Les armées "apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées", a précisé le président de la République.

6h09 : Dès ce mardi midi et pour quinze jours au moins, les regroupements extérieurs ou avec "des amis" ne sont plus permis. Les transports doivent être limités au strict nécessaire sur tout le territoire, la Métropole et les départements d'outre-mer. Par "nécessaire", le Président fait référence aux courses de nourriture, au travail, à la pharmacie, ou à une activité physique sans rassemblement. "Toutes les infractions à ces règles seront sanctionnées", a-t-il ajouté. "Il y aura des contrôles. J'en appelle à votre sens des responsabilités."

6h08 : Le second tour des élections municipales est reporté à une date pour l'instant inconnue.

6h07 : Le Président Emmanuel Macron a annoncé des nouvelles mesures très restrictives dans son allocution télévisée ce lundi soir.

6h05 : Les contaminations au nouveau coronavirus ont marqué une nouvelle progression de 1.210 cas et 21 décès en 24 heures, portant le total respectivement à 148 décès et 6.633 cas depuis le début de l'épidémie en France, a annoncé lundi le site officiel Santé publique France. Les régions les plus touchées sont l'Île-de-France et le Grand Est.

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.