DIRECT - Coronavirus : le PIB pourrait chuter de 20% au 2e trimestre, l'appli StopCovid débattue au Parlement

Le nombre de malades hospitalisés en réanimation continue à diminuer avec 1.555 patients recensés ce mardi, soit 54 de moins en 24 heures. 28.530 personnes sont mortes en France depuis le 1er mars. En déplacement sur le site de Valéo à Etaples dans le Pas-de-Calais, le président de la République Emmanuel Macron a dévoilé mardi son plan de soutien à l’automobile : prime à la casse, véhicules propres, déploiement des bornes de recharge, et huit milliards d'euros d'investissement en France. Le Parlement doit débattre ce mercredi de l'application StopCovid, qui sera disponible ce week-end.

7h50 : trois soignants de l'unité Covid de l'hôpital du Mans ont contracté la maladie. "Leur état n'inspire pas d'inquiétude", d'après l'Agence Régionale de Santé qui parle de "foyer"de contamination au sein de l'hôpital. Une quarantaine de personnes, en contact avec ces soignants positifs, ont été testées et attendent leur résultat.

7h45 : à Grigny, dans l'Essonne, plusieurs centaines de jeunes supporters se sont rassemblées pour un match de foot improvisé hier soir. Un événement qui choque Philippe Rio, le maire (PCF) de Grigny, qui pointe l'"irrespect des personnels soignants". Les vidéos de certaines scènes ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

7h40 : la chute du moral des ménages français s'accentue encore en mai, indique également l'Insee. Une baisse toutefois moins nette que lors de sa dégringolade historique d'avril pendant le confinement.

7h32 : depuis le début du déconfinement, l'activité est repartie "prudemment mais nettement" en France, indique l'institut.L'Insee a constaté un "rebond" de la consommation des ménages pendant la première semaine du déconfinement.

7h30 : le PIB pourrait chuter "d'environ 20%" au deuxième trimestre, indique l'Insee. L'économie française tournerait actuellement "à environ quatre cinquième de son niveau d'avant crise", contre deux tiers pendant le confinement, précise l'Institut national de la statistique.

7h23 : Victime directe, selon la direction, de la crise, l'entreprise de prêt-à-porter Camaïeu, qui emploie 3.900 salariés en France dont 450 au siège social à Roubaix, dans le Nord, a été placée en redressement judiciaire. Pourla CGT, la crise sanitaire n'est "qu'un prétexte de la direction" pour mettre en place un plan social déguisé" à l'oeuvre "depuis plusieurs années".

7h13 : la semaine dernière, Paris et Berlin ont proposé un plan de 500 milliards d'euros, via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne, et des dons aux pays en difficulté. Les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède préféreraient des prêts remboursables.

7h10 : mille milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne, mise à mal par le coronavirus : la présidente de la Commission européenne dévoile ce mercredi un plan de relance très attendu par les Etats éprouvés par la crise. Mais les Etats membres pourraient avoir du mal à se mettre d'accord sur ce plan.

6h57 : À l'appel de la CGT, une centaine de personnes ont participé au premier "mardi de la colère" des personnels soignants. Médecins, infirmiers, aide-soignants se sont retrouvés devant le monument aux morts de l'hôpital Saint-Éloi de Montpellier (Hérault) pour rendre hommage aux soignants décédés.

Un bouquet de fleurs a été déposé devant le monument aux morts du CHU Saint-Éloi de Montpellier en hommage aux soignants décédés du Covid-19, le 26 mai 2020. © Radio France - Elena Louazon

6h44 : A partir du mardi 2 juin, les parents d'enfants qui ne pourraient pas être accueillis à l'école pour des raisons sanitaires "pourront continuer à bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel", a annoncé mardi le Premier ministre Édouard Philippe.

6h32 : Les parlementaires doivent débattre ce mercredi de l'application pour smartphone StopCovid, qui doit permettre aux utilisateurs de savoir s'ils ont été en contact avec des personnes contaminées au Covid-19. Application testée par une trentaine de militaires du 3e régiment de Hussards de Metz.

6h26 : Le chef de l'Etat a en outre réclamé au constructeur Renault que "l'ensemble des salariés (des sites) de Maubeuge et de Douai puissent avoir toutes les garanties sur leur avenir" et annoncé des négociations dès lundi avec le groupe, les syndicats et les élus locaux. Le prêt de 5 milliards d'euros garanti par l'Etat promis au constructeur "ne saurait être consenti" avant que "n'aboutissent" les négociations qui doivent débuter lundi autour du ministre de l'Economie.

6h16 : Emmanuel Macron a dévoilé mardi le plan de soutien "massif" à l'automobile, depuis l'usine Valéo d'Etaples (Pas-de-Calais). Ce qu'il faut retenir des annonces présidentielles est dans cet article.

Secteur automobile : les annonces d'Emmanuel Macron. © Visactu

6h07 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, mardi 26 mai 2020.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, mardi 26 mai 2020 © Visactu

6h03 : Voici le bilan communiqué mardi soir par la direction générale de la Santé.

28.530 décès enregistrés depuis le 1er mars (+ 83 en 24 heures) , dont 18.195 en établissements hospitaliers et 10.335 dans les Ehpad.

, dont 18.195 en établissements hospitaliers et 10.335 dans les Ehpad. 16.264 personnes sont hospitalisées (- 534 en 24 heures).

1.555 cas graves en réanimation (- 54 en 24 heures).

