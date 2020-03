DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce samedi

613 cas de coronavirus étaient confirmés vendredi à 15h en France, soit 190 de plus qu'hier a annoncé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé dans la soirée. La France est maintenue en "stade 2" mais les mesures sont renforcées dans l'Oise et le Haut-Rhin.

613 cas de coronavirus étaient confirmés vendredi à 15h en France, soit 190 de plus qu'hier a annoncé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé dans la soirée. La France est maintenue en "stade 2" mais les mesures sont renforcées dans l'Oise et le Haut-Rhin. À compter de lundi matin, et pour 15 jours, les établissements scolaires seront fermés. Neuf personnes sont mortes depuis janvier. Les 13 régions de la métropole ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont touchées.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

La situation en direct

8h11 : Les pharmaciens vont pouvoir produire eux-mêmes du gel hydroalcoolique afin de répondre à la demande importante, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran. "Les représentants du secteur nous disent être capables de produire jusqu'à 2 millions de doses par jour", a-t-il poursuivi. Selon lui, cette autorisation s'accompagnera "d'un contrôle des prix".

8h00 : En parallèle des annonces d'Édouard Philippe et de Jérôme Salomon vendredi soir, le ministre de la Santé a annoncé le déclenchement du plan blanc dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques du pays et du plan bleu dans tous les Ehpad.

7h42 : Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé un renforcement des mesures de précaution dans deux départements particulièrement concernés par le coronavirus : l'Oise et le Haut-Rhin. Dès lundi et pour une durée de quinze jours, des crèches, écoles élémentaires, collèges et lycées dans les communes de ces deux départements seront fermés.

7h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.