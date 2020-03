Coronavirus : le point sur la situation ce samedi

Musée du Louvre et Tour Eiffel fermés, manifestations, compétitions sportives et spectacles annulés, écoles et crèches fermées: la France se met progressivement à l'arrêt pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus qui a fait 79 morts et contaminé près de 3.700 personnes.

Le dernier bilan officiel, communiqué ce vendredi soir, fait état de 79 décès et 3.661 cas de coronavirus confirmés dans le pays depuis le début de l'épidémie. C'est 18 décès de plus et 800 nouveaux cas par rapport à la veille. 129 personnes sont actuellement en réanimation.

"Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie, elle progresse, c'était attendu", a souligné vendredi soir le ministre de la Santé Olivier Véran. Dans la journée, le Premier ministre a annoncé une "limite aux rassemblements de 100" personnes, contre 1.000 précédemment. Prenant acte, le Louvre a immédiatement annoncé sa fermeture "jusqu'à nouvel ordre", tout comme Versailles, où seul le parc restera ouvert. Le Printemps de Bourges, qui avait rassemblé 200.000 festivaliers l'an dernier, a annulé sa prochaine édition. La RATP et la SNCF annoncent prévoir une "offre réduite" de transport la semaine prochaine.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

9h14 : La préfète de Bretagne appelle les Français à se rendre aux urnes dimanche. "Voter ne présente pas de risque !" assure-t-elle.

9h08 : Tout comme la Tour Eiffel ou le musée du Louvre, le château de Versailles ferme ses portes au public. Le ministère de la Culture a appelé, ce vendredi, toutes les structures à limiter leurs activités ou à fermer au public.

9h : "Dans les prochains jours, un remboursement intégral sera proposé aux spectateurs", assure le directeur du Printemps de Bourges Boris Vedel, après l'annulation du festival à cause du coronavirus. Il devait se tenir du 21 au 26 avril.

8h46 : A Nantes, les parents d'élèves mettent en place des gardes alternées dès ce week-end.

8h35 : En raison du coronavirus, la Nouvelle-Zélande a décidé d'annuler l'hommage national aux victimes de l'attaque des mosquées de Christchurch, survenue il y a un an.

8h14 : Face aux restrictions liées au Coronavirus, il y a des nombreuses conséquences en matière de transports, commerces, loisirs. France Bleu fait le point chez vous :

8h01 : Les joueurs du PSG vous montrent les gestes barrières pour limiter la contagion. Le PSG a décidé de suspendre tous les entraînements et les joueurs doivent rester confinés chez eux au moins jusqu'au 22 mars.

7h49 : Les écoles primaires, collèges, lycées sont fermés jusqu’à nouvel ordre dans toute la France, mais ça ne veut pas dire que les élèves sont en vacances, rappelle la rectrice de l'académie de Bordeaux. Les cours seront maintenus pour les élèves, et les professeurs, via internet, explique-t-elle à France Bleu Gironde.

7h31 : Les municipalités ont prévu une série de mesures pour limiter les risques de contamination lors du vote de dimanche.

Coronavirus : les précautions prises dans les bureaux de vote pour les municipales © Visactu

7h16 : La marche pour le climat prévue aujourd'hui à Paris a été annulée par ses organisateurs. En revanche, les Gilets Jaunes maintiennent leur appel à manifester ce samedi dans la capitale, malgré l'épidémie.

7h05 : Le ministre de la Santé Olivier Véran a dévoilé ce vendredi soir le nouveau bilan du Coronavirus Covid-19 en France : l'épidémie a fait 79 morts et 3.661 personnes ont été contaminées. C'est 18 décès de plus et 800 nouveaux cas en 24 heures. 154 personnes se trouvent actuellement en réanimation.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.