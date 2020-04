DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce vendredi

La France a enregistré plus de 12.210 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie, et 424 décès dans les hôpitaux en 24h. Les patients en réanimation sont un peu moins nombreux ce jeudi soir, mais les autorités restent très prudentes. Le pays double son plan d'urgence face à la crise.

La France a enregistré 12.210 morts en raison du coronavirus depuis le début de l'épidémie, et 424 décès dans les hôpitaux en 24h, selon le bilan communiqué par les autorités de santé jeudi soir. Dans les services de réanimation, on compte 82 patients de moins que la veille : pour la première fois, le solde entre les entrées et les sorties en réanimation est légèrement négatif. Mais les autorités restent très prudentes. De nouveaux patients doivent être transférés en TGV médicalisé de l'Île-de-France à la Nouvelle Aquitaine ce vendredi . Suivez la situation en direct.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

7h07 : Dans le même temps, l'OM a diffusé sur les réseaux sociaux une banderole pour soutenir le professeur Didier Raoult au moment de sa rencontre avec le chef de l'Etat.

7h06 : Emmanuel Macron a rencontré jeudi à Marseille le professeur Didier Raoult, dont le traitement contre le coronavirus utilisant un dérivé de la chloroquine suscite le débat au sein de la communauté scientifique, lors d'un déplacement dont l'Elysée a minimisé la portée politique.

7h01 : À Rennes, le centre financier de La Poste a demandé à certains salariés de retirer les masques qu’ils s’étaient fabriqués faute de matériel de protection. Motif invoqué : ne pas "inquiéter" leurs collègues. Avant que la Poste n’effectue une volte-face complète.

6h58 : L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas sont parvenus jeudi soir à un accord sur le plan de soutien de 500 milliards d'euros proposé pour faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus dans la zone euro. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire salue un "excellent accord".

6h57 : Pour "ceux qui se battent", qu'ils soient soignants, travailleurs ou patients, l'Orchestre philharmonique de Marseille joue "Corona-Wars", une version du générique de Star Wars en mode confiné.

6h53 : 48 nouveaux patients doivent être transférés d'Île-de-France vers les hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine ce vendredi. Le détail dans cet article.

6h50 : La France double son plan d'urgence face à la crise économique : il passe de 45 milliards d'euros à 100 milliards d'euros. L'enveloppe dédiée aux dépenses "exceptionnelles" pour la santé est également dotée de sept milliards d'euros, contre deux milliards au départ.

6h43 : Le Premier ministre britannique Boris Johnson est sorti des soins intensifs hier soir, mais reste hospitalisé à Londres.

6h37 : Cette infographie permet de visualiser les chiffres donnés hier soir en un coup d’œil.

Le bilan de jeudi soir. © Visactu - Visactu

6h25 : Selon Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, "Nous sommes en train, progressivement, de freiner l'épidémie"', grâce aux gestes barrières et au confinement. "Si nous pouvons espérer un plateau, c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent", répète Jérôme Salomon.

6h15 : En 24 heures, 369 nouveaux malades ont été admis en réanimation. Mais le solde entre les entrées et les sorties dans ces services est négatif pour la première fois : on compte 82 patients de moins que la veille en réanimation. Le nombre de nouveaux patients en réanimation est donc toujours très important, mais en baisse.

6h10 : La France compte 12.210 patients morts à l'hôpital et en Ehpad depuis le début de l'épidémie, selon le bilan donné ce jeudi soir par le directeur général de la Santé. On compte 424 décès supplémentaires à l'hôpital en 24h.

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble l'actualité de ce vendredi matin en temps réel.