DIRECT - Coronavirus : le point sur la situation ce vendredi (1/2)

Le nombre de malades hospitalisés en réanimation continue à diminuer avec 1.429 patients recensés jeudi, soit 72 de moins en 24 heures. 28.662 personnes sont mortes en France depuis le 1er mars. Limite des 100 km supprimée, réouverture des lycées, des cafés-restaurants et des parcs : la nouvelle phase de déconfinement va se traduire par des assouplissements à partir du 2 juin, a confirmé le Premier ministre Edouard Philippe. Des restrictions sont cependant maintenues en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane.

Renault doit rendre public son plan d'économies ce matin. Le groupe compte supprimer 15.000 emplois, dont 4.600 en France.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

7h15 : le plan de Renault devrait affecter quatre sites en France, dans des conditions qui restent en partie à définir: Caudan (Morbihan), Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), Dieppe (Seine-Maritime) et Maubeuge (Nord).

7h10 : Renault doit présenter ce vendredi son plan d'économies de 2 milliards d'euros ce matin. le groupe compte supprimer environ 15.000 emplois dans le monde, dont 4.600 en France. Il prévoit de réduire les effectifs "sans licenciement sec" via des départs volontaires, des départs à la retraite non remplacés et des mesures de mobilité interne ou de reconversion.

6h59 : Le château de Chenonceau a annoncé sa réouverture ce samedi, pour trois jours. Il sera ouvert en juin les vendredis, samedis et dimanches.

6h53 : Le gouvernement a annoncé la réouverture des bars et restaurants le 2 juin, sous réserve de respecter un protocole sanitaire strict. "On perd un peu notre ADN, mais heureux de pouvoir rouvrir", a réagi le patron du Goéland 1951 installé à Réville dans le Cotentin.

6h44 : "Toutes les maisons avec piscine sont déjà louées cet été dans les Cévennes", a assuré les Gîtes de France Gard sur francebleu jeudi soir.

6h41 : "L'annulation de l'oral du bac de français, c'est la moins mauvaise solution", a réagi la FSU de Dordogne jeudi soir.

6h34 : Retrouvez toutes les infos dans cette infographie.

Déconfinement : les annonces du gouvernement © Visactu

6h30 : On vous récapitule ce qui vous attend durant la deuxième phase du déconfinement qui débutera le 2 juin.

6h22 : Voici les cartes de déconfinement avant et après le 2 juin.

Déconfinement : la carte avant et après le 2 juin © Visactu

6h20 : Le gouvernement a présenté jeudi une nouvelle carte du déconfinement, en vue du 2 juin. Les départements d'Ile-de-France, Guyane et Mayotte passeront du rouge à "l'orange". Tous les autres départements seront en vert. "Attention, la couleur verte ne signifie pas que le virus n’est plus là", a cependant prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran.

6h12 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, jeudi 28 mai 2020.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, jeudi 28 mai 2020 © Visactu

6h05 : Voici le bilan communiqué par la direction générale de la Santé jeudi soir.

28.662 morts depuis le 1er mars (+ 66 en 24 heures)

1.429 cas graves en réanimation ( - 72 en 24 heures)

15.208 personnes hospitalisées ( - 472 en 24 heures)

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce vendredi matin.