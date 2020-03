DIRECT - Coronavirus : les établissements scolaires fermés, les municipales maintenues

Alors que l'épidémie de coronavirus continue à s'étendre en France, Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir la fermeture des crèches et de tous les établissements scolaires dès lundi. Selon le bilan communiqué mercredi soir, le virus a causé la mort de 61 personnes, et 2.876 cas sont confirmés.

Pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, qui continue à s'étendre en France, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé des mesures drastiques ce jeudi soir. Les crèches et tous les établissements scolaires seront fermés à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre". Les élections municipales sont, elles, maintenues, tout comme les transports. Le président demande aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes fragiles de rester chez elles tant que possible.

Le dernier bilan officiel, communiqué ce jeudi soir, fait état de 61 décès et 2.876 cas de coronavirus confirmés dans le pays depuis le début de l'épidémie. C'est 13 décès de plus et 600 nouveaux cas depuis mercredi soir. 129 personnes sont actuellement en réanimation.

L'essentiel

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

61 décès et 2.876 cas de coronavirus sont confirmés en France jeudi, selon un nouveau bilan du ministre de la Santé.

et sont confirmés en France jeudi, selon un nouveau bilan du ministre de la Santé. Les crèches et les établissements scolaires seront tous fermés dès lundi jusqu'à nouvel ordre.

Indemnisation des parents, cours à distance : les conséquences des fermetures des écoles

Le niveau 2 du plan banc est activé dans les hôpitaux. Les opérations non urgentes sont reportées afin de libérer de la place pour accueillir les malades atteints du coronavirus.

est activé dans les hôpitaux. Les opérations non urgentes sont reportées afin de libérer de la place pour accueillir les malades atteints du coronavirus. Les élections municipales sont maintenues.

sont maintenues. Le Président invite les personnes de plus de 70 ans et les plus fragiles à rester chez eux.

Les Français sont invités à limiter leurs déplacements au strict nécessaire.

Des mesures seront prises pour les entreprises et les salariés.

Le détail des annonces d'Emmanuel Macron

Quels sont les bons gestes pour se protéger et éviter de contaminer les autres ?

Quelles sont les mesures de précaution prévues pour les élections municipales ?

Le direct

6h48 : À Guilherand-Granges (Ardèche), la direction de l'entreprise CBS (Conduent) a demandé à plus de la moitié des 370 salariés de travailler depuis chez eux jusqu'à nouvel ordre après que deux salariés de l'entreprise ont été testés positifs au coronavirus.

6h47 : Le semi-marathon de Bourg-lès-Valence (Drôme) qui devait avoir lieu le 5 avril prochain est annulé.

6h41 : Le football amateur à son tour touché par l'épidémie du coronavirus. La Fédération française de football a annoncé ce jeudi soir la suspension de toutes ses compétitions, jusqu'à nouvel ordre.

6h40 : La maire sortante de Paris, Anne Hidalgo, a présenté jeudi les mesures prises par la ville en vue du premier tour des élections municipales. Il faudra notamment penser à emmener son propre stylo pour aller voter.

6h36 : L'urgence sanitaire se double d'une urgence économique. La bourse de Paris a ainsi connu la plus forte chute de son histoire jeudi, clôturant à -12,3%. Emmanuel Macron a annoncé un mécanisme "exceptionnel et massif" visant à "protéger les salariés et les entreprises", notamment par la mise en place de chômage partiel. 3.600 entreprises ont déjà demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel pour environ 60.000 salariés, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Le tourisme, la restauration, l'événementiel et les transports sont particulièrement touchés.

6h35 : Un premier cas a été détecté jeudi en Guadeloupe. La situation est aussi particulièrement tendue dans le Rhône, à Francheville près de Lyon et dans le quartier lyonnais de la Croix-Rousse.

6h31 : Les municipalités ont prévu une série de mesures pour limiter les risques de contamination lors du vote de dimanche.

6h25 : Le Népal a emboîté vendredi le pas de la Chine et suspendu la délivrance des permis d'ascension de l'Everest en raison de l'épidémie de Covid-19, fermant ainsi l'accès du "Toit du monde" à quelques semaines du début prévu de la haute saison.

6h24 : La préfecture et la Région Normandie ont décidé d'ouvrir une cellule de crise pour soutenir les entreprises locales éprouvées par la pandémie.

6h21 : Régulation du nombre de votants, installation de barrières... : à la suite des annonces d'Emmanuel Macron, le maire de Nîmes a décidé de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour les opérations de vote de ce dimanche 15 mars.

6h18 : 11 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans le Gard a annoncé l'ARS jeudi.

6h16 : La marche pour le climat prévue samedi 14 mars à Paris a été annulée par ses organisateurs.

6h12 : Disneyland Paris va fermer ses portes à partir de dimanche et jusqu'à fin mars. La décision, annoncée dans la nuit de jeudi à vendredi, a été prise par le groupe Disney aux Etats-Unis.

6h09 : à Grenoble le maire sortant, Éric Piolle, a annoncé la suspension de sa campagne et l’ouverture d'une cellule de crise afin de réorganiser les services, mettre en place du télétravail, et garder des crèches ouvertes pour le personnel soignant. Les maires de Nantes Johanna Rolland et de Bordeaux Nicolas Florian ont également annoncé jeudi soir qu'ils suspendaient leur campagne électorale pour se consacrer à la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus.

6h05 : L'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau a été testée positive au coronavirus et placée en quarantaine "pour une durée indéterminée", a indiqué jeudi soir dans un communiqué le cabinet du chef du gouvernement. "Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l'avis des médecins, il sera en isolation pour une durée prévue de 14 jours", a ajouté cette même source, précisant que son épouse se sentait "bien" et que ses symptômes demeuraient "modérés".

6h00 : Le bilan est, ce jeudi soir, de 61 décès et 2.876 cas de coronavirus confirmés en France. 129 personnes sont actuellement en réanimation.

05h55 : Indemnisation des parents, cours à distance : on vous explique les conséquences des fermetures des écoles dans cet article.

05h50 : Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures lors de son allocution télévisée hier soir. La plus drastique est la fermeture de tous les établissements scolaires et des crèches dès lundi et ce jusqu'à nouvel ordre.

5h45 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.