DIRECT - Coronavirus : 108 nouveaux décès en 24h en France, nouveau conseil de défense ce vendredi matin

Selon le dernier bilan officiel ce jeudi, l'épidémie de Coronavirus a fait 372 morts en France. 4.761 personnes sont hospitalisées dont 1.122 en réanimation. "Le nombre de cas double tous les deux jours", a insisté Jérome Salomon, directeur général de la Santé. _"Nous sommes face à une épidémie très importante, très rapide. Il faut rester chez vous, si vous voulez éviter d'autres décès." _Un décret permettant la déclaration d'un "état d'urgence sanitaire", accompagné de mesures d'urgence pour soutenir l'économie, devrait être signé ce vendredi. Un nouveau conseil de défense est prévu dans la matinée.

7h02 : Emmanuel Macron réunit vendredi matin un nouveau conseil de défense consacré à la crise du coronavirus, au quatrième jour d'un confinement que les autorités jugent insuffisamment respecté et qui risque fort de se prolonger au-delà des quinze jours prévus initialement.

7h01 : Le Sénat à majorité de droite a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi en première lecture le projet de loi permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire face à l'épidémie de Covid-19. Le texte, voté par 252 voix pour, 2 contre et 90 abstentions, autorise également le gouvernement à prendre des mesures de soutien aux entreprises par ordonnance et acte le report du 2e tour des élections municipales "au plus tard en juin". Il sera examiné dès vendredi par l'Assemblée nationale. Si elle l'adopte sans modifications, il sera considéré comme définitivement adopté. Dans le cas contraire, députés et sénateurs devront trouver un terrain d'entente en commission mixte paritaire.

6h50 : un décret va être publié "pour garantir la continuité des opérations de transport dans les meilleures conditions sanitaires" a indiqué jeudi soir le ministère de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué. Une autorisation exceptionnelle à la circulation de tous les poids lourds sera notamment accordée par l'Etat dimanche afin de faciliter les réapprovisionnements.

6h15: Selon le dernier bilan officiel, la France compte 10.955 cas confirmés. 372 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie. 4.761 personnes sont hospitalisées dont 1.122 en réanimation.

6h : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.