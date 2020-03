DIRECT - Coronavirus : les victimes de violences conjugales pourront donner l'alerte en pharmacie

Le coronavirus a tué au moins 1.696 personnes en France, dont "pour la première fois, une jeune fille de 16 ans", décédée en région parisienne ont annoncé les autorités jeudi soir. 3.375 personnes sont en réanimation. Le Premier ministre Edouard Philippe réunit ce vendredi matin le gouvernement au grand complet pour une visioconférence depuis la Cellule interministérielle de crise, installée au sous-sol du ministère de l'Intérieur.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

7h35 : Emmanuel Macron réunit les syndicats et le patronat à 11h en audioconférence ce vendredi, pour discuter notamment des moyens de concilier poursuite de l'activité économique et la protection des salariés pendant l'épidémie. Les dérogations au droit du travail permises par l'état d'urgence sanitaire inquiètent les syndicats.

7h30 : les Etats-Unis sont devenus, devant l'Italie et la Chine, le pays du monde à compter le plus de cas recensés d'infection au coronavirus, selon les données du New York Times, avec au moins 81.321 cas. L'Italie dénombrait jeudi 80.539 cas et la Chine 81.285, selon un comptage de l'AFP.

7h10 : les inquiétudes concernant l'augmentation des violences conjugales en temps de confinement se confirment : une hausse de 32% en zone gendarmerie, par rapport à une semaine de référence, et +36% à Paris, a annoncé le ministre de l’Intérieur hier soir. Christophe Castaner a annoncé un nouveau dispositif pour que les victimes puissent donner l'alerte : elles pourront se signaler dans leur pharmacie de quartier, qui appellera les forces de l'ordre. Les détails dans cet article.

6h59 : plus de 225.000 procès verbaux ont été dressés par les forces de l'ordre pour non-respect des mesures du confinement depuis leur mise en oeuvre, a déclaré Christophe Castaner jeudi sur France 2.

6h46 : concernant les traitements, un décret autorisant la prescription d'un dérivé de la chloroquine, un anti-paludique, pour soigner le Covid-19 sous conditions, est paru jeudi au Journal officiel.

6h32 : une plateforme pour les volontaires qui veulent aider les agriculteurs a été lancée. Toutes les infos dans cet article si vous souhaitez vous inscrire.

6h27 : l'épidémie qui a fauché au moins cinq médecins, a également fait de premiers morts dans les rangs de la gendarmerie et de la police. Un surveillant pénitentiaire est également décédé, alors que la situation dans les prisons françaises, chroniquement surpeuplées, inquiète.

6h16 : vingt patients ont été évacués depuis Strasbourg à bord d'un TGV médicalisé jeudi : le train a effectué un premier arrêt à Angers avant de rejoindre son terminus, Nantes. Les malades devaient être répartis dans les hôpitaux de ces deux villes ainsi qu'au Mans et à la Roche-sur-Yon, régions moins touchées pour le moment.

6h03 : avec 365 décès supplémentaires en 24 heures, dont celui d'une jeune fille de 16 ans en région parisienne, l'épidémie de coronarivus continue de s'aggraver et de se répandre de façon rapide a indiqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, jeudi soir. 29.155 cas de coronavirus ont été recensés en France. 13.904 personnes sont hospitalisées dont 3.375 en réanimation. 34% de ces patients ont moins de 60 ans. 1.696 décès ont été recensés en milieu hospitalier. Des données sur la mortalité en Ehpad seront communiquées en début de semaine prochaine a-t-il précisé.

6h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.