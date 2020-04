En France, le coronavirus a tué 4.503 patients dans les hôpitaux et au moins 884 personnes dans les Ehpad. De nouveaux transferts de patients sont prévus pour soulager les régions les plus touchées. Les contrôles sont renforcés ce vendredi pour dissuader les départs en vacances.

DIRECT - Coronavirus : plus de 5.300 morts, contrôles renforcés pour dissuader les départs en vacances

Transfert de 36 patients atteints du coronavirus entre l'Ile-de-France et la Bretagne le 1er avril 2020

Pour la première fois jeudi, les autorités ont communiqué le nombre de morts dans les établissements pour personnes âgées. Au moins 884 décès liés au coronavirus ont été recensés dans les Ehpad depuis le début de la crise. 4.503 patients sont morts dans les hôpitaux français selon le dernier bilan officiel. De nouvelles opérations sont planifiées pour transférer des patients du Grand-Est et de l’Île-de-France vers d'autres régions moins touchées.

L'essentiel

Le direct

8h42 : Le monde a franchi le cap du million de personnes testées positives au coronavirus.

8h40 : "La mort des enfants reste un événement rare", explique un pédiatre à France Bleu Paris même si un nourrisson est décédé aux Etats-Unis et des adolescents ont perdu la vie en Europe.

8h37 : Le sud-ouest pourrait être privé de corridas cet été, voire toute cette saison. Explications ici.

8h31 : Prévu ce lundi, le versement des aides sociales sera exceptionnellement avancé à demain (samedi 4 avril). Les plus précaires qui n'ont pas de compte en banque pourront percevoir leurs prestations notamment dans certains bureaux de poste dès cette date.

8h22 : Alors que la France manque de masques face à l’épidémie de coronavirus, une entreprise bretonne qui pouvait en fabriquer jusqu’à 200 millions par an, a fermé en 2018 après son rachat par un groupe américain. Qui est responsable de ce fiasco ? Enquête de la cellule d'investigation de Radio France.

8h19 : Le Premier ministre veut éviter une hausse d'impôts. Interrogé sur la nécessité d'accroître la fiscalité pour soutenir les milliards dépensés dans la gestion de la crise, Edouard Philippe a répondu sur TF1 : "La crise sanitaire va devenir une crise économique (...) La pire des choses lorsque l'on traverse une crise, ce serait d'augmenter les impôts."

8h17 : Edouard Philippe a également reconnu des "tensions très fortes" sur certains médicaments nécessaires aux services de réanimation et de soins intensifs. Cela s'explique par une demande "inouïe" dans le monde confronté à la pandémie de coronavirus.

8h15 : Le Premier ministre Edouard Philippe a exhorté jeudi soir les Français à ne pas partir en vacances de Pâques qui débutent dans certaines régions et à continuer de respecter le confinement obligatoire afin de faire en sorte que "la digue tienne". Les contrôles sont renforcés pour dissuader les Français de quitter leur domicile.

8h12 : Le pic de l'épidémie de coronavirus pourrait arriver lundi prochain en Ile-de-France, région la plus touchée, selon Le Parisien - Aujourd'hui en France. Dans le Grand Est, ce serait à la mi-avril. Précisions à lire ici.

8h05 : Les Etats-Unis ont recensé plus de 1.100 morts supplémentaires du nouveau coronavirus entre mercredi et jeudi soir, soit le pire bilan sur 24h jamais enregistré dans un pays.

8h02 : Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition des usagers du tramway de Nantes à partir du lundi 6 avril.

7h49 : L'hôpital d'Orléans remercie en images pour les gestes et les messages de soutien reçus.

Personnels du centre hospitalier régional d'Orléans - CHRO

7h42 : "Mamie, on t'aime !", à Douarnenez (Finistère) le mur d'un Ehpad où sont confinés des résidents a été tagué. Une façon, pour les familles, de rappeler leur présence aux ainés privés de visites. A l'autre bout de la France, dans les Alpes-Maritimes, ce sont des gendarmes qui appellent les séniors pour rompre l'isolement.

Tag sur le mur de l'Ehpad des Jardins du Clos, à Douarnenez (Finistère) © Radio France

7h39 : Le Premier ministre a annoncé vouloir "accélérer l'ouverture d'un plateau ultra moderne" à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne). Cet établissement pourra accueillir 86 patients supplémentaires à partir du milieu du mois d'avril.

7h36 : Sur les élections municipales, "la décision sera prise le 23 mai", afin de savoir "s'il est possible d'organiser le second tour le 21 juin" a indiqué le chef du gouvernement.

7h22 : Concernant les modalités de la fin du confinement, Edouard Philippe a confirmé "ce n'est pas pour demain matin. Le confinement est aujourd'hui la règle et c'est le cas au moins jusqu'au 15 avril et probablement plus longtemps."

7h11 : Invité de TF1 hier soir, le Premier ministre s'est exprimé au sujet de l'organisation du baccalauréat. "Ce qui est acquis, c'est que (les élèves) ne pourront pas passer les épreuves du bac dans des conditions normales (...) les épreuves ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme d'habitude, ni au mois de juillet."

7h03 : Pour la première fois jeudi 2 avril, les autorités ont communiqué sur le nombre de morts liées au coronavirus dans les Ehpad. Voici ce qu'il faut savoir :

Au moins 884 décès en Ehpad

4.503 décès à l'hôpital (+ 471 en 24 heures)

6.399 personnes en réanimation (+ 382 en 24 heures)

26.246 personnes sont hospitalisées (+ 4.703 en 24 heures)

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons à nouveau suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée.