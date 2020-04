DIRECT - Coronavirus : 50 cas confirmés sur le porte-avions Charles-de-Gaulle

Cinquante cas ont été testés positifs au coronavirus sur porte-avions Charles-de-Gaulle. Ce vendredi, 48 malades d'Ile-de-France vont être transférés vers la Nouvelle-Aquitaine. La France a enregistré plus de 12.210 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie.

La France a enregistré 12.210 morts en raison du coronavirus depuis le début de l'épidémie, et 424 décès dans les hôpitaux en 24h, selon le bilan communiqué par les autorités de santé jeudi soir. Dans les services de réanimation, on compte 82 patients de moins que la veille : pour la première fois, le solde entre les entrées et les sorties en réanimation est légèrement négatif. Mais les autorités restent très prudentes. De nouveaux patients doivent être transférés en TGV médicalisé de l'Île-de-France à la Nouvelle Aquitaine ce vendredi . Suivez la situation en direct.

15h50 : Le PSG a achevé d’afficher son soutien en faveur des personnels mobilisés en première ligne dans la lutte contre le coronavirus sur l’enceinte du Parc des Princes.

15h45 : En Corse, un homme revendait des masques chirurgicaux commandés sur internet. Il sera jugé en octobre pour pratiques commerciales douteuses.

15h42 : Les militaires de l'opération "Résilience" ont assuré la livraison de masques, gels hydroalcooliques ou encore sur-blouses dans des établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

15h40 : Le Val-de-Marne a commandé un million et demi de masques en tissu pour en distribuer à chaque habitant en prévision de la fin du confinement.

15h35 : Le championnat de France dames de basket (LFB) est définitivement arrêté et le titre de champion ne sera pas décerné.

15h31 : 54 personnes ont été interpellées "sur les dernières 24 heures" pour avoir violé le confinement "à plus de 3 reprises" à Paris et petite couronne.

15h29 : L'opérateur funéraire OGF, en charge de la gestion de l'accueil des cercueils à Rungis et visé par une polémique sur les tarifs pratiqués, a annoncé vendredi "qu'il prendra à sa charge tous les frais".

15h20 : Un sommet européen par visioconférence est prévu le 23 avril et sera consacré à la relance économique de l'Union, touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus.

15h11 : Les 48 malades du coronavirus ont été transférés vendredi de l'Ile-de-France vers la Nouvelle-Aquitaine, lors d'une nouvelle opération d'évacuation destinée à soulager les hôpitaux franciliens.

15h06 : Annulé le 13 mars dernier, le Printemps de Bourges aura finalement bien lieu… sur internet du 21 au 26 avril, en proposant concerts et spectacles, rapporte France Bleu Berry.

15h01 : Cette période de confinement est souvent perçue comme incertaine voire anxiogène propice à un état de stress. Notre expert nous donne trois clés pour mieux gérer cette situation.

14h55 : Des ministres européens de l'Environnement ont appelé vendredi à ce que les plans de relance post-épidémie de coronavirus prennent en compte les questions d'environnement et de climat.

14h50 : Comment passer un week-end de Pâques festif malgré le confinement ? Chasse aux œufs en intérieur, activités manuelles avec les enfants, chasse aux œufs virtuelle ou chocolats pour les soignants... Voici des idées pour vous faire passer un bon moment.

14h42 : La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 96.344 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

14h38 : Le syndicat policier Vigi - minoritaire et classé plutôt à gauche - , a porté plainte notamment pour "mise en danger délibérée de la vie d’autrui" le 6 avril dernier, contre plusieurs responsables de la police, le Premier ministre Edouard Philippe, et les ministres Christophe Castaner et Laurent Nuñez.

14h35 :" Il faut aller absolument jusqu'à la fin du mois d'avril", selon le syndicat MG France.

14h31 : La situation dans les Ehpad est très préoccupante avec près de 4.200 morts d'après les derniers chiffres des autorités sanitaires. Sur franceinfo, le Dr Jean-Paul Zerbib, médecin en Ehpad et président de l’Union nationale des médecins salariés CFE-CGC (UNMS), explique que la situation sera même pire, que celle dans les hôpitaux.

14h23 : La Croix-Rouge et WWF lanceront samedi, jusqu'au 25 mai, une consultation des citoyens "pour construire ensemble le monde d'après la crise Covid-19", le coronavirus ayant montré des fragilités du système. actuel.

14h13 : Mesures économiques, préparation de la sortie du confinement: Emmanuel Macron et Edouard Philippe mènent une série de réunions vendredi pour préparer l'allocution aux Français du chef de l'Etat prévue lundi soir à 20h.

14h01 : Il y a 50 cas confirmés au coronavirus à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, selon le ministère des armées. Les marins ont été testés par une "équipe médicale arrivée par voie aérienne" sur le porte-avions après des suspicions. Trois marins ont par ailleurs été évacués par avion afin d’être suivis dans un hôpital en France. Le porte-avions poursuit sa route vers Toulon. Article à lire ici.

