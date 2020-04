Coronavirus : le point sur la situation dans le Poitou-Charentes ce mardi 14 avril 2020

L'essentiel :

Au dernier point de l'Agence Régionale de Santé hier soir, lundi, on sait que 964 personnes sont atteintes du Covid-19 en Poitou-Charentes. 205 sont hospitalisées en Charente, Charente-Maritime, Vienne et Deux Sèvres, c'est quatre de plus que la veille. 205 dont 61 en réanimation.

Deux personnes sont décédées depuis dimanche soir, ce qui donne un bilan de 62 morts maintenant depuis le début de la crise sanitaire sur ces quatre départements.

Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble les informations liées au coronavirus toute cette journée dans le Poitou-Charente.

11h56 : Appel aux volontaires en Deux-Sèvres : le département lance un appel à volontaires parmi les agents des 36 collèges pour apporter une aide aux personnel des Ehpad. Les responsables de restauration, seconds, aides-cuisine et personnels d'entretien sont invités à venir en renfort moyennant un complément financier. Tel : 05 49 06 79 79

11h34 : Des initiatives solidaires à Poitiers. Le Crous de Poitiers se mobilise pour tenter de briser l'isolement de certains étudiants. Des étudiants volontaires gardent le contact régulièrement au téléphone avec les résidents.

10h58 : A La Rochelle, l'édition 2020 des Francofolies sera t-elle maintenue ? Le festival devait se tenir du 10 au 14 juillet avec notamment sur scène Mika, Marc Lavoine, ou encore Claudio Capeo. Avec l'annonce d'Emmanuel Macron hier sur l'interdiction de voir de grands rassemblements se produire au moins jusqu’à la mi-juillet, les organisateurs pourraient envisager de décaler sensiblement cette édition. Pas de décision prise pour le moment, le site des "Francos" égraine encore les jours qui restent avant le début du festival. 86 jours en ce mardi 14 avril.

10h30 : Une grande campagne de dépistage du Covid 19 débute ce mardi dans les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de la Charente-Maritime. Un département qui compte 110 Ephad avec 5000 agents pour encadrer 8500 personnes âgées. Six premiers établissements seront testés d'ici à la fin de la semaine dont l'Ehpad "Les Portes du jardin" à Tonnay-Charente où au moins 10 cas positifs au Covid 19 ont été décelés chez les salariés.

