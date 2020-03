Coronavirus : le point sur la situation dans les Deux-Sèvres

Agence régionale de santé, hôpital de Niort, direction des services départementaux de l'Éducation nationale... de nombreux acteurs des Deux-Sèvres se sont réunis à la préfecture ce vendredi après-midi pour détailler les dispositifs liés au coronavirus alors que nous sommes toujours au stade 2 du plan gouvernemental.

Comment va la Deux-Sévrienne contaminée ?

Toujours un seul cas de coronavirus confirmé dans le Poitou. Il s'agit d'une Deux-Sévrienne de 40 ans hospitalisée depuis jeudi au CHU de Poitiers, dans un état toujours "non préoccupant", précise le directeur de l'ARS dans les Deux-Sèvres Laurent Flament. Une vingtaine de personnes qui ont été en contact avec elle ont été identifiées. Certaines ont été prélevées et pour l'instant tous les résultats sont négatifs.

Comment s'organise l'hôpital de Niort ?

La marche à suivre est d'appeler le 15 en cas de symptômes et si vous revenez d’une zone où circule le virus. A Niort, les appels "ont augmenté de 25% depuis une semaine", constate le Dr Farnam Farampour, responsable du pôle urgences-Samu-Smur-réanimation au centre hospitalier à de Niort avec au final "une moyenne de cinq à six prélèvements par jour".

Une unité dédiée existe à l'hôpital. "Nous sommes organisés pour recevoir les patients sur un circuit dédié pour ne pas mélanger les personnes", précise le médecin. Douze lits d'hospitalisation sont programmés, ils peuvent passer à 16.

Une capacité qui peut encore augmenter si le stade 3 arrive. Le stade 3 qui ferait évoluer la prise en charge "en gardant les patients les plus graves. Et pour les moins graves, les faire hospitaliser à domicile ou de les faire admettre dans d'autres structures", détaille le Dr Farampour. Le CHNDS et les établissements de Mauléon, Melle et Saint-Maixent-l'Ecole pourraient être sollicités.

Une cellule d'information à l'inspection académique à partir de lundi

Ce lundi, c'est la rentrée pour les élèves deux-sévriens. En l'état actuel, les établissements ouvriront normalement. Une cellule d'information est mise en place à partir de 7h30 ce lundi à la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour répondre aux questions des parents mais aussi des enseignants, des chefs d'établissement via le standard 05.17.84.02.30. Une ligne téléphonique spécifique sera aussi enclenchée au niveau de l'académie. Et une foire aux questions est disponible sur le site du ministère de l'Education.

Seuls les voyages scolaires sont pour l'instant impactés. Les voyages à l'étranger sont annulés ou reportés, ainsi que ceux dans les "clusters" ces foyers de cas groupés que sont l'Oise, Mulhouse ou encore la Haute-Savoie.