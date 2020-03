Coronavirus : le point sur la situation dans les Hauts-de-France ce dimanche

Dans les Hauts-de-France, le nombre de morts liés au Covid-19 est passé de 157 à 183 en l’espace de 24 heures. Un chiffre qui tient uniquement compte du bilan des hôpitaux : il ne recense pas les personnes décédées en maison de retraite ou à leur domicile.

L’Oise, département le plus touché

L’Oise est le département le plus touché avec 91 morts. Il y a eu 37 décès dans la Somme, 29 dans l’Aisne, 19 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais.

Depuis la confirmation des deux premiers cas dans l’Oise le 25 février, 2 498 cas ont été confirmés dans les Hauts-de-France.

Plus de 300 patients en réanimation dans la région

Il y a 1132 personnes hospitalisées dans les Hauts-de-France. Les départements où les patients sont les plus nombreux sont le Nord et l'Oise (respectivement 389 et 245 personnes).



329 patients sont actuellement en réanimation dont 143 pour le seul département du Nord. En moyenne, ils sont une cinquantaine dans les autres départements de la région.



Depuis le 1er mars, 173 habitants des Hauts-de-France ont guéri du Covid-19 et ont pu rentrer chez eux.