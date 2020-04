Coronavirus : le point sur la situation de ce 12 avril en Champagne-Ardenne

La France est confinée depuis le 17 mars. Retrouvez le point sur la situation dans la Marne et les Ardennes de ce dimanche 12 avril.

Le Coronavirus continue sa progression dans la région Grand Est avec 2.064 décès en milieu hospitalier, selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé. En Champagne-Ardenne, le bilan est à la hausse ce dimanche.

Dans la Marne , la préfecture recense 137 décès à l'hôpital, 72 en Ephad . 383 personnes sont hospitalisés dans les hôpitaux du département dont 61 en réanimation . 428 malades sont retournés à leur domicile.

Dans les Ardennes, la préfecture comptabilise désormais 430 cas depuis le début de la pandémie (+17 par rapport au dernier bilan). 52 personnes sont hospitalisées dans les services de maladies infectieuses, 15 en réanimation. Quatre décès supplémentaires sont recensés à l'hôpital ce dimanche, soit 17 au total (dont deux alsaciens). Le nombre de morts dans les Ephad ardennais reste au nombre de 3.

Le point sur les verbalisations

Le week-end pascal est scruté de très près par les forces de l'ordre qui ont multiplié leurs contrôles. À Reims, le préfet a pris un arrêté interdisant l'activité physique individuelle en extérieur entre 10h et 19h jusqu'à lundi inclus. Reims où 92 verbalisations ont été dressées par la police nationale et municipale sur la seule journée de samedi. Dans la Marne, plus de 300 gendarmes surveillent les routes, 120 PV ont été dressés dans le département sur 1.940 personnes contrôlées.