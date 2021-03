Coronavirus : bientôt deux fois plus de doses de vaccins Pfizer pour la Sarthe

Le département de la Sarthe reste au-delà du seuil d'alerte renforcée avec un taux d'incidence de 190 cas pour 100.000 habitants au mardi 16 mars. Il s'élève à 244 au niveau national, le seuil d'alerte maximale est fixé à 250. La part des variants anglais est importante : 56% des tests positifs contre 2,5% pour les variants brésiliens et sud-africains.

420.000 dépistages ont été réalisés dans le département depuis le début de la crise sanitaire (381.000 tests PCR, 39.000 tests antigéniques), indique l'Agence régionale de santé (ARS).

85% des lits de réanimations occupés en Sarthe

Les hôpitaux de la Sarthe ne sont pas à saturation mais il y a une pression. 85% des lits de réanimation sont actuellement occupés, dont 47% par des patients atteints du Covid-19. "La situation s'est tout de même améliorée par rapport à il y a deux mois, où la tension était extrême", souligne Stephan Domingo, le directeur de l'Agence régionale de santé en Sarthe.

Un malade originaire de l’Île-de-France est hospitalisé au Mans depuis samedi dernier. 12 à 16 transferts étaient attendus cette semaine en région Pays de la Loire y compris en Sarthe. "Ils ont finalement été annulées, nous verrons dans les jours qui viennent si on nous sollicite à nouveau pour accueillir des patients du territoire francilien", ajoute-il. Ces patients devraient finalement être transférés dans une autre région.

Près de 55.000 personnes vaccinés en Sarthe

A ce jour, 54.576 personnes précisément ont été vaccinées dans le département. Des Sarthois en grande partie mais également des habitants des départements voisins, qui n'hésitent pas à faire des dizaines de kilomètres. Parmi les vaccinés, 19.940 ont reçu les deux doses et 34.636 attendent la seconde injection.

La vaccination dans les EHPAD a bien avancée : 90% des résidents sont vaccinés. Une majorité a reçu les deux injections (73%). Parmi les 10% restants, certains refusent de se faire vacciner, d'autres ont emménagé en EHPAD après qu'une campagne de vaccination y soit menée.

L'Agence régionale de santé de la région Pays de la Loire communique également le taux de vaccination par tranches d'âges : 36% des personnes âgées de 75 ans et plus qui habitent chez eux, ont reçu au moins une dose ( 21% sont "complètement vaccinées) ; 11,4% des 64 - 74 ans ont été vaccinés, 9% chez les plus de 18 ans et 7% de toute la population sarthoise.

18% des vaccinés en Sarthe ont reçu une dose de l'AstraZeneca

Le vaccin Pfizer arrive largement en tête : il a été administré à 80% des vaccinés. Ensuite, 18% ont reçu le controversé AstraZeneca, soit 9.487 personnes. Plusieurs pays dont la France l'interdisent provisoirement, en raison de potentiels effets secondaires graves. Les autorités attendent l'avis de l'agence européenne du médicament, qui doit se prononcer ce jeudi 18 mars. Quant à la seconde dose, "nous avons le temps de voir venir", rassure Stephan Domingo, le directeur territorial de l'ARS en région Pays de la Loire. Elle doit leur être injectée dans un délai de neuf à douze semaine et les vaccins AstraZeneca se conservent pendant six mois entre 2 et 6°, à condition de ne pas avoir été ouverts, précise-t-il. Enfin, le Moderna représente 2% des vaccinations réalisées en Sarthe. Un quatrième vaccin, le Johnson & Johnson, devrait arriver sur le marché en avril et en mai. Il présente l'avantage de ne nécessiter qu'une injection.

Vers une montée en puissance de la vaccination

Le préfet de la Sarthe Patrick Dallennes promet une montée en puissance de la vaccination dans le département, avec pour commencer l'ouverture de trois nouveaux centres à Sablé-sur-Sarthe, Beaumont-sur-Sarthe et la Ferté-Bernard ce mardi 16 mars, ce qui porte leur nombre à 12. Le représentant de l'Etat annonce également la création centre de vaccination de grande capacité. "Il devrait ouvrir au mois de mai, au Mans ou dans la métropole puisque c'est là que se trouve le plus bassin de population. L'objectif sera de vacciner 1.000 personnes par jour". Des sapeur-pompiers pourraient être mobilisés. L'ouverture "de ce super centre" ne devrait pas entraîner la fermeture des plus petits centres de vaccination.

Le nombre de dose de Pfizer vont presque doubler. "Actuellement, nous recevons 8.190 doses du Pfizer par semaine. Ce sont des livraisons régulières et sûre. En avril, nous allons passer à 15.090 doses par semaine", indique Stephan Domingo. Le délégué territorial de l'ARS n'est pas en mesure de communiquer le nombre de dose d'AstraZeneca qui auraient dû ou pourraient être livrées prochainement dans le département.

Le préfet envisage également d'ouvrir de nouveaux centres de vaccination dans le sud-est de la Sarthe afin de garantir une meilleure couverture territoriale. "Nous voulons également travailler sur la mobilité, c'est-à-dire permettre à des Sarthois, Sarthoises âgés de 75 ans et plus, qui ont des difficultés à se rendre dans les centres de vaccination de le faire plus rapidement, en leur proposant un transport". L'hypothèse d'un centre de vaccination itinérant semble écartée.

Adresses des centres de vaccination en Sarthe