Coronavirus : Le point sur le nombre de malades et de décès en Poitou-Charentes au 14 avril

972 personnes sont atteintes du Covid-19 en Poitou-Charentes, et 214 sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux de Charente, Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres, selon les derniers chiffres de ce mardi 14 avril.

Selon les derniers chiffres liés au Covid-19 communiqués par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, 972 personnes ont été testées positives en Poitou-Charentes. Neuf personnes de plus sont hospitalisées.

Hospitalisations et réanimations

Selon les données de Santé Publique France, 214 personnes sont hospitalisées en Charente, Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres, dont 61 en réanimation. Elles se répartissent comme suit au 14 avril :

Charente : 14 patients hospitalisés dont 6 en réanimation

Charente-Maritime : 94 patients hospitalisés dont 20 en réanimation

Deux-Sèvres : 36 patients hospitalisés dont 7 en réanimation

Vienne : 68 patients hospitalisés dont 28 en réanimation

Trois malades de plus sont morts en 24h. Au total, dans les quatre départements, 65 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de l'épidémie dont 8 en Charente, 25 en Charente-Maritime, 10 dans les Deux-Sèvres et 22 dans la Vienne. Il y a aussi quelques bonnes nouvelles : depuis le début de l'épidémie, plusieurs patients atteints et hospitalisés sont rentrés chez eux, car ils ne nécessitaient plus de surveillance accrue ou sont guéris. En Poitou-Charentes, 174 malades sont retournés à leur domicile, dont dix dans les dernières 24h.

Le point sur les EHPAD

La situation dans les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes continue à être évaluée. A l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, ce 14 avril, un peu plus d'un quart des EHPAD ont déclaré "un ou plusieurs cas possibles ou confirmés de Covid-19 parmi les résidents ou le personnel". En Poitou-Charentes, selon les signalements communiqués par une partie des établissements, 239 résidents ont été déclarés positifs, soit 23 de plus qu'hier. 30 résidents sont décédés, dont 21 dans l'établissement où ils résidaient, et 9 à l'hôpital.

L'ARS rappelle qu'il s'agit de données déclaratives transmises par les établissements eux-mêmes.