Coronavirus : le point sur les classes fermées dans le Gard ce lundi

Avant la reprise cette semaine, un point sur la situation des classes du Gard fermées à cause du coronavirus. À Montfrin, lieu du dernier signalement, un professeur a été testé positif ce week-end.

Ce lundi, c'est la reprise pour une nouvelle semaine d'école. Pour tout le monde ? Non ! Des petitous devront attendre deux semaines avant de retrouver le tableau. Dans le Gard, plusieurs classes sont fermées à cause d'élèves ou professeurs testés positifs au coronavirus. Tour d'horizon des classes fermées et modifications dans le Gard.

Un professeur testé positif à Montfrin

Tout près de Beaucaire, à Montfrin, l'école élémentaire remplace son personnel enseignant dès ce lundi 7 septembre, suite au test positif d'un instituteur. L'organisation péri-scolaire reste inchangée. Selon la Mairie, cette réorganisation des adultes n'aura aucune incidence sur l'enseignement des élèves en cette rentrée.

Dernière classe fermée à Bellegarde

À Bellegarde, une classe de l'école maternelle Philippe Lamour doit effectuer un dépistage de Covid-19, suite au cas positif d'un élève de la classe petits/moyens. Les cas contacts doivent être confinés 14 jours, dès ce lundi. Les autres élèves continuent l'école normalement, l'élève testé positif n'ayant pas fréquenté le réfectoire.

Quatre classes déjà fermées depuis vendredi

Le Rectorat de Montpellier confirme l'information en ce début de weekend : quatre écoles, dès vendredi soir, ont fermé des classes suite à des tests positifs auprès d'élèves :

- Alès, école Ringuet, classe de CP

- Aramon, collège Henri-Pitot, classe de sixième

- Saint-Julien-les-Rosiers, classe de CM1

- Uchaud, classe de grande section de maternelle.

Le cas particulier de Saint-Baudile

Le doute plane autour de l'église emblématique de Nîmes : l'établissement privé fait face à trois soupçons de covid-19 parmi les élèves. Si l'ARS confirme que la classe est fermée, la directrice de l'établissement dément fermement.

Contacté par France Bleu Gard-Lozère, l'ARS confirme qu'il n'est pas question, pour l'instant, d'une fermeture complète d'école dans le département.