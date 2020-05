Les livraisons de masques gratuits ont débuté dans la Somme

C'est l'outil incontournable depuis l'arrivée du coronavirus et encore plus depuis le début du déconfinement. Des milliers de masques sont vendus en France et il y a aussi ceux qui sont distribués, gratuitement par les communes. Dans la Somme, cela représente près de 450 000 masques.