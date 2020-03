Coronavirus : le point sur les services de réanimation en région PACA

Le service de réanimation est celui qui compte le plus de moyens techniques et de machines différentes.

Le pic de l'épidémie de Covid-19 est attendu cette semaine dans la Région Sud. Les hôpitaux se préparent à un afflux de malades. L'enjeu, c'est notamment d'arriver à prendre en charge les cas les plus graves et d'avoir assez de place dans les services de réanimation. Au total dans les hôpitaux de la région PACA, il y a actuellement plus d'un millier de malades du Covid-19, dont 712 dans les Bouches-du-Rhône, le departement le plus touché.

La capacité d'accueil dans les services de réanimation double en région PACA

Au vu de la situation, l'Agence Régionale de Santé (ARS) a donné une dérogation exceptionnelle pour que les hôpitaux puissent augmenter très rapidement le nombre de lits en réanimation. Si on prend l'ensemble des hôpitaux de la région Sud, au début de la crise, il y avait 451 lits de réanimation au total. Aujourd'hui, l'objectif c'est de doubler ce chiffre, pour aller jusqu'à 980 lits au plus fort de la crise.

250 lits de réanimation actuellement occupés par des malades du covid-19

Actuellement, 250 malades du Covid-19 occupent des lits de réanimation dans la région, sur un millier de malades hospitalisés. Sachant qu’il y a en plus, et on a tendance à l’oublier, des personnes hospitalisées pour d’autres problèmes de santé. Certains services de réanimation arrivent déjà à saturation car les capacités d'accueil sont différentes selon les départements. Pour les décharger, c'est l'ARS qui joue les arbitres et qui choisi l'hôpital vers lequel un malade va être transféré.