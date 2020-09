Coronavirus : le port du masque désormais obligatoire dans un périmètre élargi à Nancy

Un nouvel arrêté préfectoral entre en vigueur ce mardi dans le Grand Nancy pour rendre obligatoire le port du masque dans une zone étendue du centre-ville de la cité ducale, comme le préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet l'avait annoncé sur France Bleu Sud Lorraine. Un périmètre qui englobe notamment les principaux établissements scolaire de Nancy ainsi que les parcs de la pépinière et Sainte-Marie. Un masque qui devient obligatoire pour les piétons de onze ans et plus, de 7 heures du matin à 2 heures du matin le lendemain pour coller à l'ouverture des établissements scolaires et à la fermeture des bars.

Le plan du nouveau périmètre à Nancy - Préfecture de Meurthe-et-Moselle

Faire plus simple

Un découpage plus simple et lisible pour les habitants explique le maire Mathieu Klein :

"Il ne s'agit pas d'inciter les habitants à passer leur journée à ôter et remettre leur masque selon la rue ou le quartier dans lequel ils circulent. C'est important parce que sur le plan sanitaire, toucher son masque n'est pas propice à une bonne protection."

Mais n'est-ce pas aller trop loin alors que le seuil d'alerte n'est pas franchi et que les cas d'hospitalisations sont très rares dans le département. Il s'agit de prévenir pour Mathieu Klein :

"Notre objectif n'est pas d'attendre que la situation soit très dégradée. Il faut prévenir. Il faut parce que nous sommes dans une situation intermédiaire tout faire pour que nous ne passions pas au dessus des 50 cas pour 100.000 habitants. Ma responsabilité, c'est de veiller à ce que toutes les dispositions confiées à notre responsabilité soient mises en oeuvre."

Les rues délimitant le périmètre sont concernées par l'obligation du port du masque. Un port exclu pour les pratiquants d'une activité physique et sportive ainsi que les personnes en situation de handicap en possession d'un certificat médical attestant leur dérogation.