Coronavirus : le port du masque obligatoire sur tout le département de Vaucluse dès ce mercredi

Compte tenu des nouvelles données sur la situation sanitaire, le préfet de Vaucluse donne un nouveau tour de vis. Le masque sera obligatoire sur tout le territoire du département à partir de ce mercredi 4 novembre. Jusqu'à présent seuls les centres-villes des communes de plus de 9.500 habitants et les communes touristiques étaient sous le coup de cette obligation.

Un nombre record de victimes du coronavirus a été enregistré en quelques jours. 31 personnes sont décédées des suites du COVID entre vendredi et dimanche dernier. 27 se trouvaient à l’hôpital et quatre en EHPAD. En seulement deux jours, 76 personnes ont été hospitalisées.

Le Vaucluse dépasse désormais les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes en terme de circulation du virus, le taux d'incidence est de 664 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité est de 25 %, soit une personne sur quatre qui se fait tester et est positive. Quelque 63 clusters sont actuellement identifiés. Des opérations de dépistage massif par tests antigéniques seront désormais possibles auprès de certaines populations ciblées et dans les pharmacies.

Les centres commerciaux, les supermarchés et autres magasins de plus de 400 mètres carrés ne pourront accueillir du public que pour la vente de biens essentiels ainsi que pour la vente de produits d'hygiène, de toilette, d'entretien et de puériculture. Une limite de 4 mètres carrés devra être respectée par personne.