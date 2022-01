Coronavirus : le port du masque en extérieur devient obligatoire dans toutes les communes de la Sarthe

La préfecture de la Sarthe annonce ce mercredi qu'un arrêté vient d'être pris pour imposer le port du masque "pour toutes les personnes de onze ans et plus dans l’ensemble des espaces publics extérieurs de la zone agglomérée de toutes les communes du département de la Sarthe, de 7h00 à minuit du vendredi 14 janvier 2022 jusqu’au dimanche 30 janvier 2022". La préfecture rappelle la progression de l'épidémie de covid dans le département : "le taux d’incidence au 11 janvier 2022 s’élève à 2 425,30 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité est de 20,60 %".

Toutes les communes désormais concernées

Jusqu'ici, le port du masque en extérieur n'était obligatoire en Sarthe que dans les centres-villes ou certains quartiers des principales agglomérations sarthoises, dont Le Mans, Sablé et La Flèche. Cette fois, c'est l'ensemble de la zone "délimitée par les panneaux d’entrée et de sortie des communes" qui est concernée, dans tout le département.

L’obligation du port du masque ne s’applique pas dans les grands parcs, aux abords des cours d’eau ainsi que dans les espaces naturels peu fréquentés, ni pour la pratique du sport. Les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical sont par ailleurs exemptées du port du masque.

Mardi, le Conseil d’État, saisi en urgence par un particulier, a validé l'obligation du port du masque en extérieur, en précisant que les préfets ne pouvaient l'imposer qu’à certaines conditions : il doit être limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, et uniquement si la situation épidémiologique locale le justifie. Mais le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.