Coronavirus : le port du masque en extérieur reste obligatoire dans certains cas, le détail en Alsace

Depuis ce jeudi 17 juin, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances que précisent ce soir les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Conséquence de l'amélioration sanitaire en France, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis ce jeudi 17 juin, à l'exception de certains lieux plus fréquentés. Mais pour éviter toute reprise épidémique, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin précisent ce soir dans quelles circonstances il reste à porter sous risque d'une amende.

Le détail en Alsace

"Même si le risque de contamination en plein air est moindre, les situations à forte densité de personnes dans lesquelles la distanciation ne peut pas être respectée peuvent favoriser la circulation du virus" précise la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué.

Dans les deux départements, les mesures sont quasiment similaires et le port du masque reste obligatoire :

Sur les marchés, brocantes, ou ventes au déballage

Dans les transports en commun

Lors de rassemblements (dont manifestations déclarées, festivals, spectacles de rue, et stades). Le préfet du Haut-Rhin précise que la règle des "dix personnes maximum" s'applique dans son département

Dans les files d’attente

Le port du masque est également obligatoire en cas d’affluence uniquement, dans les lieux et abords suivants :

Les centres-villes et zones piétonnes

Les gares, écoles, équipements sportifs, lieux de culte et centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres

Le port du masque en intérieur reste obligatoire dans les lieux clos tels que le lieu de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement.