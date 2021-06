Coronavirus : le port du masque reste obligatoire dans 4 communes des Landes jusqu'au 6 juillet

Le port du masque reste obligatoire dans quatre communes landaises : Hossegor, Dax, Moliets et Maâ et Léon. La préfecture a précisé ce 17 juin, dans un nouvel arrêté, où et quand il faudra continuer à porter le masque à l'extérieur. L'arrêté préfectoral est valable jusqu'au 6 juillet.

Les maires de Dax, Moliet, Soort-Hossegor et Léon ont décidé de maintenir l'obligation du port du masque en extérieur

Ne tombez pas le masque si vous êtes à Dax, Hossegor, Léon ou Moliets et Maâ. Le port du masque dans l'espace public a été reconduit jusqu'au 6 juillet dans ces 4 communes landaises.

Le premier ministre Jean Castex avait annoncé ce mercredi la fin du port du masque en extérieur. Il avait cependant précisé qu'il faudrait garder son masque en plein air dans certaines circonstances, et notamment dans les lieux très fréquentés.

Le port du masque en extérieur reste en effet encore obligatoire dans certains lieux, sur l'ensemble du territoire dans les cas de figures suivants :

les abords des centres commerciaux, des écoles (aux heures d’entrées et de sorties), et des lieux de cultes (aux heures des offices et des cérémonies)

les files d’attente

dans un rayon de 50 mètres aux abords des gares, aéroports, ports, abris de bus et de tramway

les Marchés, brocantes, ventes au déballage

les Rassemblements (dont manifestation déclarée, festival, spectacle de rue...)

Dax, Hossegor, Moliets et Maâ et Léon : le masque reste obligatoire en extérieur

La préfecture des Landes, en concertation avec les maires des quatre communes landaise, a précisé ce 17 juin, dans un nouvel arrêté, où et quand il faudra continuer à porter le masque en extérieur. Jusque là, 11 communes des Landes étaient concernés par l'obligation du port du masque.

A Dax, le masque est obligatoire sur le parvis de la gare et dans l'hyper-centre du vendredi soir, 19h au lundi matin, 6h.

Pas de changement non plus à Léon où il faut porter le masque tous les jours de la semaine dans les zones les plus fréquentées, de 9h00 à 2h00 du matin.

En revanche, à Soorts-Hossegor, le port du masque devient obligatoire seulement le week-end dans une dizaine de lieux du centre-ville contre une vingtaine jusqu'à présent.

Des changements aussi à Moliets et Maâ, le masque est désormais obligatoire tous les jours de la semaine de 9h à 2h du matin dans les lieux les plus fréquentés de la commune et notamment place de la mairie, place des chênes lièges ou encore sur l'avenue de l'océan.

L'arrêté s'applique pour tous les adultes mais aussi pour les enfants à partir de 11 ans. Le non-respect du port du masque est puni d'une amende de 135 euros. Les personnes en situation de handicap ne sont pas obligées de porter le masque à condition de disposer d'un certificat municipal le justifiant.

Listes des communes et rues concernées

Dax

A Dax, le port du masque est obligatoire du vendredi 19h00 au lundi à 6h00 dans les zones suivantes :

gare et parvis

parc Théodore Denis (arènes)

rue des remparts

rue Sainte Ursule

place de la Course

rue du Toro

place Thiers

rue de la Fontaine Chaude

place de la Fontaine Chaude

esplanade du Général de Gaulle

cours Julia Augusta

rue des Fusillés

cours Pasteur

rue des Faures

rue des Bernabites

place des Salines

rue du Cordon Bleu

rue Cazade

rue du Palais

place et rue du Mirailh

rue de Borda

rue des Pénitents

place et rue des Carmes

rue Neuve

impasse Grateloup

rue d'Eyrose

rue des Archers

rue Saint Vincent

rue Saint Pierre

place de la Cathédrale

rue Morancy

place Roger Ducos

rue de la Halle

rue de l'Évéché

rue de la Laicité

rue Sully

rue Louis Barthou

place Chanoine Bordes

square Max Moras

place Camille Bouvet

marché couvert

place Hector Serre

Léon

A Léon, le port du masque est obligatoire tous les jours (9h-2h) dans les zones suivantes :

place de l'église

place du Docteur Dufau

place de la Poste

place de la Laïcité

rue Fernand Duboscq (de la rue des Ecoles à la rue de la Poste)

rue de la Poste (de la place du Docteur Dufau à la rue des Ecoles)

Moliets et Maâ

A Moliets et Maâ, le port du masque est obligatoire tous les jours de la semaine de 9h à 2h dans les zones suivantes:

Place de la mairie,

Plage des Chênes lièges (du parking jusqu’à la plage),

rue de l’embouchure (du parking à l’embouchure),

Avenue de l’Océan (du camping des Cigales jusqu’à la plage et retour jusqu’au Transat),

rue de la Bastide,

rue du Marché,

Place de la Bastide

place Rose

Soorts-Hossegor

A Soorts-Hossegor, le port du masque est obligatoire du vendredi 19h00 au lundi à 6h00 dans les zones suivantes: