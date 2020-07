Coronavirus : le port du masque obligatoire en Andorre

En France, le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos a été annoncé pour le 1er août, dans un premier temps, par le président de la République. Mais depuis, le gouvernement a indiqué ce mercredi "vouloir aller le plus rapidement possible". Et pour cause, a quelques kilomètres de là, l'Andorre n'a pas attendue le mois d’août avant de rendre le masque obligatoire dans les lieux publics. C'est chose faite depuis ce mercredi 15 juillet.

Pas d'inquiétude pour les enfants

Le gouvernement andorran a publié un décret prévoyant en cas d'infraction "une amende de 100 euros, alourdie jusqu'à plus de 1.000 euros en cas de récidive". Cela concerne les lieux publics à l’intérieur, mais aussi à extérieur.

Une procédure qui ne concerne pas les enfants de moins de 10 ans. Cette mesure a été imposée après le signalement de six nouveaux cas depuis le début de semaine, alors que la Principauté pyrénéenne n'en avait plus enregistré aucun depuis juin.