Coronavirus : le port du masque obligatoire aux abords des établissements scolaires en Seine-Maritime

Alors que les chiffres de propagation du coronavirus continuent de s’aggraver en Seine-Maritime (le taux d’incidence au 9 octobre était de 147,4 cas pour 100.000 habitants), les service de l’Etat adoptent de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus.

Le port du masque est désormais obligatoire aux abords immédiats des établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) de tout le département de Seine-Maritime, et ce toute la journée. Par ailleurs, lors de l’entrée et la sortie des élèves, la zone touchée par cette obligation est délimitée par un périmètre de 50 mètres autour de l’établissement.

Enfin, le port du masque est également obligatoire aux arrêts des véhicules de transport scolaire. Dans un avis également publié ce dimanche, l’Agence régionale de santé de Normandie précise que ces lieux « sont de nature à entraîner des situations à risque de non-respect des mesures barrières ».

L’arrêté court jusqu’au 26 octobre prochain.