Coronavirus : le port du masque à nouveau obligatoire dans les rues du centre-ville au Grau-du-Roi

Le port du masque est à nouveau obligatoire dans les rue du centre ville du Grau-du-Roi (Gard) depuis ce mercredi. Robert Crauste, le maire de la station balnéaire gardoise, a pris un arrêté "devant la dégradation rapide de la situation sanitaire et à l’heure où l’affluence est très importante". Dans le communiqué publié sur le site de la commune, le maire précise également : "Il s’agit là d’une décision de bon sens et de responsabilité, qui n’est pas un écueil à la bonne poursuite des activités estivales". Cet arrêté s'applique jusqu'au 29 août à toutes les personnes âgées de 11 ans et plus.

Une quinzaine d'axes piétonniers sont concernés :