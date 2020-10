Coronavirus : le port du masque obligatoire étendu à 12 villes des Deux-Sèvres

La préfecture des Deux-Sèvres prend un nouvel arrêté pour lutter contre le coronavirus ce vendredi 23 octobre. Il prévoit notamment le port du masque obligatoire dans des communes de plus de 5000 habitants. 12 villes sont concernées.

Dans les Deux-Sèvres, le port du masque est désormais obligatoire dans des communes de plus de 5000 habitants. Sont concernées :

Niort

Bressuire

Thouars

Parthenay

Mauléon

Chauray

Saint-Maixent-l'Ecole

Melle

La Crèche

Aiffres

Nueil-les-Aubiers

Moncoutant-sur-Sèvre

C'est la principale mesure de l'arrêté pris ce vendredi 23 octobre par le préfet des Deux-Sèvres Emmanuel Aubry pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Elles sont valables jusqu'au 14 novembre. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap en possession d’un certificat médical justifiant d’une dérogation, aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive (course à pieds ou vélo), ni aux usagers circulant à l’intérieur des véhicules à moteur.

Déjà, depuis le samedi 17 octobre, le port du masque était obligatoire dans les cimetières du département, sur les parkings des centres commerciaux, sur tout les marchés, sur les parvis des établissements scolaires et les pôles d'échange des transports en commun.

Coordonnées renseignées dans les restaurants

La préfecture des Deux-Sèvres interdit également les débits de boisson et les points de restauration dans les établissements sportifs couverts et de plein air, les parcs à thème, les parcs zoologiques et les fêtes foraines.

Dans les restaurants, les personnes accueillies devront renseigner leur nom/prénom et les informations pour les contacter. Elles seront conservées par le gérant pendant 15 jours avant d'être détruites et ne pourront être utilisées que pour le processus d'identification de personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 précise l'arrêté.

L'accueil des spectateurs debout est interdit dans les établissements d'activités physiques et sportives. Il devra être organisé en fonction des places assises disponibles avec un siège libre entre deux personnes ou entre chaque groupe de moins de six personnes.

Toute musique amplifiée pouvant être entendue de la voie publique, et en cela engendrer des regroupements de personnes, est interdite.