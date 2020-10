Coronavirus : le port du masque obligatoire partout en Creuse

Le port du masque est désormais obligatoire partout en Creuse. On le portait déjà sur les marchés, lors des braderies et bien sur dans les commerces. Mais à compter de ce vendredi, il faut l'avoir également lorsqu'on marche dans la rue.

Le masque n'est plus une option dans les rues creusoises. Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, la préfète de la Creuse vient de rendre le port du masque obligatoire dans tout l'espace public. Cette mesure va s'appliquer durant un mois, jusqu'au 1er décembre inclus et concerne toute personne de plus de 11 ans.

Trois exceptions

Le port du masque ne sera cependant pas obligatoire :

lors de la pratique d’activités physiques ou sportives individuelles en extérieur qui restent autorisées dans le cadre du confinement, si vous allez courir ou vous promenez

pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus

pour les professions qui s’exercent individuellement et en extérieur (par exemple les travaux agricoles et forestiers)

La Creuse passe du rouge au noir

Le virus continue de se répandre à une vitesse folle dans notre département. Le taux d'incidence est désormais de 332 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants en l'espace d'une semaine. Et ce vendredi, 39 personnes sont hospitalisées dans notre département.