Coronavirus : le port du masque reste obligatoire dans la métropole d'Orléans

Le port du masque va rester obligatoire en extérieur dans toute la métropole d'Orléans tout au long du mois de juin. La préfète du Loiret vient de publier un arrêté en ce sens, ce mercredi 2 juin. Il est valable jusqu'au 15 juin inclus et concerne les vingt-deux communes de la métropole. Un nouvel arrêté sera pris pour prolonger cette obligation jusqu'à fin juin.

La préfecture se base sur "l'avis très favorable au projet d'arrêté imposant le port du masque" dans la métropole orléanaise publié mardi par l'agence régionale de santé en Centre-Val de Loire. L'ARS rappelle qu'il y a dix-neuf clusters en cours dans le département du Loiret, que le taux d'incidence dans la métropole reste supérieur au seuil d'alerte et à la moyenne régionale (160 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants) et que "les analyses épidémiologiques mettent en évidence que les rassemblements qui impliquent des contacts rapprochés et fréquents entre les personnes induisent des risques de propagation du virus entre les personnes en l'absence de respect strict des mesures de protection dont le port du masque".

Partout dans la métropole sauf...

Seule exception à cette obligation de porter le masque dans la métropole d'Orléans : "les espaces publics des bois, forêts, prairies, chemins ruraux et forestiers, ainsi que dans les hameaux et lieux-dits identifiés par des panneaux" ne sont pas concernés.

Pour le reste, tous les plus de 11 ans doivent donc continuer de porter un masque dans l'espace public, à l'exception des personnes à vélo, des joggeurs et des personnes handicapées munies d'un justificatif médical. Ce port du masque dans la métropole orléanaise est en vigueur depuis fin août.

Arrêté prolongé jusqu'au 30 juin

Un nouvel arrêté sera pris d'ici quelques jours pour prolonger cette obligation de port du masque jusqu'au 30 juin, fait savoir la préfecture du Loiret. Pas d'assouplissement donc, contrairement à ce qui se passe dans certaines communes en France (les plages et parcs des Bouches-du-Rhône, au bord du lac d'Annecy...)

La liste des communes où le port du masque reste obligatoire