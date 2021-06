Coronavirus : le port du masque reste obligatoire dans la métropole d'Orléans jusqu'au 30 juin

Comme prévu, la préfecture du Loiret maintient l'obligation de porter le masque dans l'espace public dans les 22 communes de la métropole d'Orléans jusqu'au 30 juin inclus. En vigueur depuis le 29 août, l'arrêté préfectoral a été reconduit hier lundi.

Seuls les handicapés avec justificatif médical, les cyclistes et joggeurs en sont dispensés. Et ce port du masque en extérieur ne concerne pas les forêts, bois, prairies, chemins forestiers et hameaux isolés de la métropole orléanaise, précise l'arrêté signé ce lundi 7 juin par le secrétaire général de la préfecture du Loiret.

Avis très favorable de l'ARS

La préfecture s'appuie sur un nouvel avis de l'agence régionale de santé (ARS) en Centre-Val de Loire qui se dit "très favorable" au maintien de l'obligation de porter le masque dans l'espace public dans l'agglomération d'Orléans, notamment parce que le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 reste supérieur au seuil d'alerte et à la moyenne régionale (168 cas positifs au coronavirus pour 100.000 habitants).

Et après le 30 juin ?

L'obligation de porter le masque ira-t-elle au-delà du 30 juin ? La question reste posée. Dimanche, sur BFM, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué : "Ce qui est sûr c’est que jusqu’à la fin du mois de juin, au cours du mois de juin, on ne se pose pas la question de relâcher au niveau national le port du masque à l’extérieur. Ce qui est sûr aussi, c’est qu’on ne demandera pas aux Français de porter le masque un jour de plus que ce qui est nécessaire".

Il a ensuite expliqué que la levée de cette obligation se fera ensuite de manière différenciée cet été selon les territoires, tandis que le président du conseil scientifique, ce mardi matin, Jean-François Delfraissy, estime sur RTL "qu'il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin"

La liste des communes où le port du masque reste obligatoire