Coronavirus : Le port du masque désormais obligatoire dans toutes les communes de la Vienne

Le port du masque obligatoire étendu à toute la Vienne. La préfète a pris un arrêté en ce sens ce vendredi. Jusqu'au 30 novembre prochain, toute personne âgée de plus de 11 ans devra donc porter un masque dans la rue, et ça vaut dans toutes les communes du département. La décision a été prise en accord avec les maires de la Vienne. Des mesures plus contraignantes pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Seuls les cyclistes, sportifs, et personnes en situation de handicap munies d'un justificatif médical pourront déroger à la règle. Retrouvez ici la carte du masque obligatoire dans la Vienne.