Coronavirus : le préfet de Corse invité du Forum de RCFM

Invité du Forum de France Bleu RCFM et de Jean-Michel Fraticelli ce mercredi matin, le préfet de Corse, Franck Robine, a pu échanger avec les auditeurs et répondre à leurs nombreuses questions en lien avec la crise sanitaire.

Le contexte

Pour stopper la propagation, le confinement de la population a été annoncé lundi soir et mis en place dès le lendemain midi. Désormais, l'amende en cas d’infraction à ce confinement a été relevée , des 38 euros initialement prévus par la loi elle passe à compter de ce mercredi et par décret officiel à 135 euros et jusqu’à 375 euros en cas de majoration. Enfin selon le dernier bilan de l’agence régionale de la santé la Corse compte 145 cas de covid 19. Le virus a progressé encore en Corse-du-sud avec 19 nouveaux cas pour un total de 121 personnes infectées. En revanche le chiffre n’a pas évolué en Haute-Corse, il est toujours à 24 patients. Après les deux décès annoncés lundi il n'y a pas eu de nouvelle victime.

Le préfet de Corse a notamment pu échanger avec un patient de l'hôpital de Bastien atteint par le COVID19 © Radio France - Stéphane Casalonga

Ce mercredi le préfet de Corse a notamment échangé avec Stéphane, atteint par le COVID19 et hospitalisé à Basita. Un patient qui a poussé un coup de gueule contre les rumeurs.

Le préfet de Corse a donc rendu hommage aux personnels hospitaliers alors qu’un mouvement populaire de citoyens né sur les réseaux sociaux a débuté ce mardi soir dans tout le pays et notamment à Ajaccio. Un appel est lancé chaque soir entre 19h et 20h pour applaudir les soignants depuis vos terrasses, fenêtres et balcons. Un mouvement local de diffusion du "Diu vi salvi regina" est également né en Corse et notamment dans les quartiers sud bastiais.

