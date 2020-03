Coronavirus : le préfet de Corse ne s’interdit aucune mesure

115 cas recensés depuis le début de l’épidémie (93 en Corse du Sud, 22 en Haute-Corse) et 5 décès, le bilan continue d’évoluer chaque jour dans l’île. Même si ce dimanche aucun nouveau cas n’a été recensé en Haute-Corse, la Corse du Sud en enregistre, elle, neuf supplémentaires.

Dans ce contexte tendu, le préfet de région, Franck Robine, s’est exprimé aujourd’hui. «Il faut vraiment que les Corses changent leurs comportements et observent les mesures barrières. Ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser, se laver les mains fréquemment, éviter la proximité, pour ne pas propager le virus. »

Eviter les rassemblements

« C’est pour cela que le Premier Ministre a indiqué qu’il fallait fermer tous les lieux qui ne sont pas indispensables à la vie quotidienne, tels que les cinémas, les bars, les discothèques, ainsi que les commerces à l’exception des pharmacies, des stations essence, des commerce d’alimentation, de presse et les banques », insiste le préfet.

En ce qui concerne les lieux de culte, ils restent ouverts précise Franck Robine. « Chacun peut aller prier s’il le souhaite, mais les cérémonies religieuses, quelle que soit la religion, sont, elles, suspendues. C’est la même logique, on évite de créer des rassemblements».

Alors, d’autres mesures, plus strictes encore, pourraient-elles être prises dans l’île ? « Depuis le début de la crise je ne m’interdis aucune mesure », insiste le préfet de région. « Un certain nombre de mesures ont été prises avant le reste du territoire national. Je rappelle qu’en Corse ce sont les rassemblements de plus de cinquante personnes qui sont interdits et non pas de plus de cent personnes comme au plan national. »

L'inquiétude des transports

C’est désormais au sujet des avions et des bateaux que des questions se posent. «Les transports font l’objet d’une attention particulière, explique Franck Robine. Il y a beaucoup plus de passagers qui empruntent l’avion que de passagers qui empruntent les ferries et nous sommes en liaison permanente avec les différents opérateurs. Depuis le début de la semaine, j’ai demandé à la Croix-Rouge et à l’association départementale de protection civile de mettre en place des accueils personnalisés et médicalisés, où ils vont directement au contact des personnes qui arrivent sur le sol corse, que ce soit dans les ports ou les aéroports, pour leur donner un certain nombre de recommandations. »

« Mais encore une fois, en liaison étroite avec les élus corse _je ne m’interdis aucune mesure dans la gestion de cette crise et nous sommes à cet égard en liaison avec le ministère des Transports_. »