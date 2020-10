Coronavirus : le préfet de l'Hérault appelle au civisme pour ne pas engorger l'hôpital

38 communes de l'Hérault sont placées en vigilance maximale à partir de lundi minuit : toute la métropole de Montpellier et sept communes alentours Mauguio, Teyran, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Saint Aunes, Montarnaud et Palavas-les Flots. Principale conséquence, la fermeture totale des bars. Ce qui a conduit le préfet de l'Hérault à prendre cet arrêté, c'est un ensemble de chiffres alarmants.

Tous les voyants sont au rouge

Le virus a tué 33 personnes depuis début septembre dans l'Hérault, quasiment un par jour s'inquiète le préfet Jacques Witkowski. Le taux de positivité qui était inférieur a 1 % a la fin du confinement est monté a 7 % fin septembre, aujourd'hui, près de 12 % des personnes testées sont positives. Dans dans la métropole c'est pire : 251 cas pour 100 000 habitants, c'est cinq fois plus que le seuil d'alerte.

Le préfet Jacques Witkowski lance un appel à toute la population Copier

Taux d'incidence en hausse chez les plus de 65 ans

Au départ ce sont les plus jeunes qui ont été touchés, désormais le virus diffuse dans le reste de la population notamment "les plus de 65 ans qui font les formes les plus graves" s''inquiète Pierre Ricordeau directeur de l' agence régionale de santé Occitanie . "Le nombre de cas dans cette tranche d'âge est de 271 / 100 000 habitants et c'est ce chiffre qui fait pression sur l'hôpital" poursuit-il.

Le seuil de 30 % des lits de réanimation occupés par des malades Covid est dépassé dans la région, on pourrait franchir le cap des 50 % avant la fin du mois ce qui est très embêtant car au printemps l’hôpital ne tournait que pour le coronavirus, or, aujourd'hui il faut soigner tout le monde, les cardiopathies, les cancers et toutes les viroses respiratoires de l'hiver qui arrive.

Pierre Ricordeau directeur de l'ARS Occitanie nous demande de respecter les gestes barrières et les mesures décidées par le préfet car les soignants sont à la limite de la rupture Copier

Le préfet promet d'être sévère avec ceux qui ne respecteront pas son arrêté. Il a déjà fait fermer une trentaine d'établissements ( bars, restaurants...) dans le département ces derniers jours.

Le président de la métropole de Montpellier, Michael Delafosse a fait savoir qu'un ensemble d'aides à tous les acteurs économiques impactés par le coronavirus a été voté en conseil communautaire ce lundi : exonération des droits de terrasse pour les restaurants, aide au loyer de 500 à 1000 euros, prêt à taux zéro... Les acteurs du monde culturel seront reçus cette semaine.