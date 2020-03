Coronavirus : le préfet de la Dordogne répond en direct aux questions des auditeurs sur France Bleu Périgord

Le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, répondra ce vendredi matin en direct aux questions des auditeurs de France Bleu Périgord concernant le coronavirus. Rendez-vous entre 8h10 et 8h30.

L'épidémie de coronavirus progresse un peu plus de jour en jour. Ce jeudi soir on compte cinq cas de coronavirus en Dordogne, dont deux nouveaux cas pour la journée de jeudi. Les Périgourdins comme les autres Français se posent des questions sur l'évolution de l'épidémie, sur les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de santé, de limitation des activités et de prévention.

Vous pouvez appeler des 7h pour vous inscrire au 05 53 53 82 82. Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la page facebook de France Bleu Périgord.