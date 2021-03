Coronavirus : le préfet de Vaucluse espère 200.000 personnes vaccinées dans le département à la mi-juin

Il y a un an, la France était confinée pour la première fois pour lutter contre la pandémie mondiale de coronavirus. Le préfet de Vaucluse, a fait le point sur la crise sanitaire ce mercredi sur France Bleu Vaucluse. Vaccination, couvre-feu, confinement, réouverture des bars-restaurants, festival d'Avignon, Bertrand Gaume a répondu aux questions des auditeurs.

Surveillance renforcée : le Vaucluse sur la sellette

Le Vaucluse fera-t-il partie jeudi des départements placés sous surveillance renforcée ? Le préfet de Vaucluse a fait un point sur la situation. "Nous sommes sur un plateau en terme de ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de cas positifs au Covid-19 par semaine pour 100.000 habitants. Ces quatre dernières semaines, nous étions à 220 cas en moyenne par semaine, c'est à dire aux alentours de 1.200 cas par semaine. Mais l'inquiétude, c'est que la semaine dernière, on est remonté à 240 environ 239."

Le Vaucluse est "entouré du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, de la Drôme, des Alpes, des Hautes-Alpes, qui sont tous en situation de vigilance renforcée ou de passage en vigilance renforcée". Bertrand Gaume a évoqué les évacuations sanitaires qui ont eu lieu vers la région Occitanie pour pouvoir faire de la place en réanimation.

Plus de 40.000 Vauclusiens vaccinés

La barre symbolique des 40.000 personnes vaccinées a été franchie mardi en Vaucluse. Le département dispose de 16 centres de vaccination. "Les doses arrivent", a voulu rassurer Bertrand Gaume. "On est à 7.000 doses de vaccins Pfizer par semaine et en avril, nous aurons une forte multiplication de ce nombre de doses, sans doute au moins multiplié par plus de deux. Ça veut dire qu'on sera sans doute aux alentours de 15.000 doses hebdomadaires, peut être même plus." Le préfet espère avoir "vacciné aux alentours de 200.000 personnes en Vaucluse à la mi-juin".

Le préfet de Vaucluse a aussi eu une pensée pour "les 900 familles qui ont perdu un proche pendant l'épidémie de Covid. C’est d’abord des drames individuels, ça concerne tout le monde et tous les âges". Bertrand Gaume a évoqué la mort d'une ancienne collègue de la préfecture de Corrèze où il était en poste, décédée à l'âge de 51 ans.

"J'ai une vraie pensée pour les professionnels de la nuit qui n'ont pas rouvert depuis un an, c'est vraiment quelque chose de très brutal pour eux." - Bertrand Gaume, préfet de Vaucluse

Bertrand Gaume a évoqué aussi la situation des professionnels de la nuit : "Ils sont vraiment tous fermés et ils n'ont pas rouvert une seule fois. Donc, j'ai une vraie pensée pour eux parce que c'est vraiment quelque chose de très brutal." Concernant la culture, le préfet s'est dit optimiste pour le Festival d'Avignon, le In comme le Off. Concernant la réouverture des bars et restaurants, le préfet a répété qu'il rencontrait régulièrement les professionnels du secteur pour faire le point.