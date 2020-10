Coronavirus : le préfet de Vaucluse met en garde contre une prochaine étape en alerte renforcée

Le préfet appelle à la responsabilité de chacun. Le Vaucluse est désormais le deuxième département de la région PACA où le taux d’incidence est le plus élevé. Bertrand Gaume prévient : les contrôles vont être encore renforcés et des mesures plus contraignantes pourraient être décidées fin octobre.

Les indicateurs sanitaires se dégradent de façon inquiétante en Vaucluse. Le préfet rappelle combien le respect des mesures sanitaires est essentiel. Les contrôles des consignes de prévention vont être renforcés. Le taux d’incidence est passé à 95 cas pour 100 000 habitants dans notre département, et dans le bassin de vie du grand Avignon il est de 150 cas pour 100 000. C’est le 2ème taux le plus élevé de PACA. Avec un taux d’incidence de plus en forte hausse chez les plus de 65 ans avec 80 pour 100 000, contre 51 la semaine dernière.

Pour Bertrand Gaume "il est toujours possible d'inverser la courbe de circulation du virus dans le département ". Le préfet lance une mise en garde pour éviter d'ici trois semaine de basculer de situation d'alerte en situation d'alerte renforcée. Cette situation entraînerait de nouvelles mesures coercitives comme la fermeture des bars et restaurants à 22 h, et des restrictions pour les fêtes familiales ou collectives.

Depuis le début de la crise, plusieurs centaines d'établissements recevant du public ont été contrôlés dans le département, principalement des bars et restaurants, et il y a eu 13 mesures administratives, quatre fermetures temporaires et il y a actuellement neuf mises en demeure. Les mesures sanitaires renforcée actuellement en vigueur dans le département sont actuellement prolongées jusqu’à la fin de la semaine prochaine soit jusqu'au 16 octobre à la veille des vacances de la Toussaint.