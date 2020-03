Coronavirus : le préfet des Deux-Sèvres appelle à la responsabilité

Dans un communiqué, le préfet des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry appelle chacun à s’emparer des consignes pour lutter contre la progression de l’épidémie liée au Covid 19.

Il est impératif de prendre conscience de la nécessité de freiner la propagation de l’épidémie

"Il est impératif de prendre conscience de la nécessité de freiner la propagation de l’épidémie. C’est par notre comportement individuel et collectif que nous y contribuerons. Dans ce sens, il est indispensable d’éviter de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, de n’utiliser les transports en commun que pour le travail, et seulement si la présence physique est indispensable, de ne sortir que pour ses courses essentielles".

Le préfet des Deux-Sèvres rappelle qu'il faut:

respecter strictement les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres

respecter la « distanciation sociale », c’est-à-dire se tenir éloigné d’un mètre dans tous les lieux publics, y compris au travail

ne plus s’embrasser ou se serrer la main pour se saluer

tousser ou éternuer dans son coude

utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

se laver très régulièrement les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique

pour les personnes âgées de plus de 70 ans : limiter ses déplacements, restreindre les contacts avec les jeunes enfants

Les magasins continuent d'être normalement approvisionnés

Enfin le préfet des Deux-Sèvres assure "qu’il n’existe aucune pénurie sur les produits alimentaires. Les rayons des magasins et des grandes surfaces continuent d’être normalement approvisionnés".