Coronavirus: Le préfet des Pays-de-la-Loire appelle "à la poursuite de l'activité économique"

"Il faut que l'activité économique se maintienne même à bas bruit". Ce sont les mots de Claude d'Harcourt, le préfet des Pays-de-la-Loire ce jeudi 19 mars. Si les mesures de confinement sont strictement contrôlées par les forces de l'ordre la nouvelle priorité du préfet est qu'elles ne paralysent pas totalement l'économie de la région.

Les déplacements des travailleurs facilités

Les salarié n'ont besoin que du justificatif émanant de leur entreprise et pour les travailleurs indépendants ainsi que les professions libérales l'attestation dérogatoire suffit mais il faut néanmoins la remplir chaque jours. Dans un cas comme dans l'autre, il ne faut plus qu'un seul papier pour se rendre au travail. Le but de cette décision est de freiner le ralentissement de l'économie régionale.

Un rappel à l'ordre de certaines entreprises

Le préfet des Pays-de-la-Loire demande également aux entreprises "nécessaires à la vie du pays", comme les garagistes, les boulangers mais aussi les commerces alimentaires de rester ouverts et ce malgré la baisse de leurs activités."Nous leur demandons instamment de maintenir le fonctionnement de leur établissement. Il faut sortir de cette réaction irrationnelle qui a un côté paralysant", déclare Claude d'Harcourt. Il écrira donc aux patrons pour qu'ils aient un document attestant qu'ils peuvent et surtout qu'ils doivent rester ouverts. Cela signifie qu'ils ne seront pas éligibles au chômage partiel et qu'une partie de leurs salariés doivent retourner travailler pour assurer un service minimum.

L'inquiétude des PME

"Aujourd'hui je n'ai plus de clients, mes fournisseurs ne me livrent plus et je dois assurer la sécurité de mes employés donc je ne peux pas rester ouvert", explique Bertrand Macé, le patron de Village Moto, un garagiste de la région nantaise. "Aujourd'hui on ne sait plus ce qu'on doit faire. Au début le plan était rassurant mais maintenant la confiance est brisée", ajoute-t-il, s'inquiétant de ne pas pouvoir bénéficier du chômage partiel. Dans les Pays-de-la-Loire 751 entreprises employant 17 560 personnes ont eu recours à cette procédure depuis le début de la crise.